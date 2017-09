Ce jeudi 14 septembre 2017, la Chambre de Commerce et de l'Industrie de La Réunion (CCI), la Communauté intercommunale du NOrd de La Réunion (CINOR) et la Cité des dirigeants se sont rassemblés au sein de l'Hôtel Consulaire pour signer un accord de partenariat. Cette convention tripartite a pour objet la valorisation des chefs d'entreprises au travers des expertises de la CCI, de la vocation de la Cité des Dirigeants et de l'ambition de la CINOR.

La signature s'est déroulée à 11h30. Un moment qui marque l'accord de trois organismes à se mobiliser pour les chefs d'entreprises de La Réunion. La Cité des dirigeants, société coopérative d'intérêt collectif, sous l'impulsion de la CINOR a été créée en juin dernier. Le but pour elle est de devenir un hub de dirigeants accompagnant les politiques de développement publiques et privées et soutenant la transition de La Réunion en créant de nouvelles activités. "Pluisieurs actions seront menées c'est à dire qu'on va s'occuper de nos terres, notre air, nos eaux, maritimes et terrestres. Nous allons les valoriser, développer leurs productions. Nous allons aller sur tous les fronts de l'innovation et puis accompagner nos chefs d'entreprises dans leur perfectionnement.", explique Christophe Di Donato, président de la Cité des Dirigeants.

Ainsi, la convention déploie une formation diplomante pour les dirigeants intitulée "l'entraînement CPA". C'est une offre de formation de niveau national et international. "Nos chefs d'entreprises ont un bon niveau d'ingénierie mais grâce à ce centre le niveau sera encore plus relevé", explique Gérald Maillot, président de la CINOR. Le but est d'éviter aux chefs d'entreprises, à leur frais financiers et organisationnels d'aller à l'étranger ou en métropole pour se former. Au bout d'une année de formation, les dirigeants se verront remettre un diplôme d'état de dirigeant d'entreprise.

Cette formation, destinée à tous les entrepreuneurs en poste ou en devenir, les cadres dirigeants du public et du privé et même les élus, permet à chacun d'acquérir une expertise en stratégie, de s'ouvrir au monde, de développer ses compétences de leader et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

En signant pour cette formation, la CINOR a souhaité faire un retour sur investissement envers les chefs d'entreprises qui payent les taxes. 700.000 euros ont ainsi été engagés. "Nous voulons jouer notre rôle pleinement. Cela nous permettra aussi d'avoir des recettes supplémentaires si les chefs d'entreprises se développent davantage", rajoute Gérald Maillot. Le projet autofinancé par la CINOR, le sera également grâce aux différentes prestations que vendra la Cité des Dirigeants aux entreprises.

de/www.ipreunion.com