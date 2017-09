Ce jeudi 14 septembre, le nouveau colonel directeur départemental du SDIS s'est déplacé à Saint-Paul our une visite des casernes de Savanna et du Bernica. Il a ainsi été l'occasion pour les personnes présentes de discuter de la réorganisation en vue afin d'améliorer les conditions de travail des sapeurs-pompiers. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué de la mairie de Saint-Paul :

Sur du foncier communal mis à la disposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours, à l’Éperon, les pompiers du Bernica déménagent provisoirement l’année prochaine. Ce même terrain de 7 374 m2 abritera le futur Centre de secours principal de Saint-Paul. Dans un courrier du 14 septembre 2017 signé du Directeur général de la Sédré, et adressé au SDIS, la société autorise " à débuter vos démarches de demande de permis de construire ".

Confirmation a été apportée au nouveau Directeur Départemental du SDIS, le Colonel Hervé Berthoin, reçu ce jeudi 14 septembre en Mairie par le Maire, Joseph Sinimalé et Patrick Dorla, conseiller départemental, vice-président du SDIS. Soucieuse du bon déroulement des missions de sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement, la municipalité a donc activé ce projet, vieux de dix ans au moins, de construction du nouveau Centre de Secours Principal. Un terrain communal identifié à l’Éperon a été arrêté et acté (parcelle cadastré cw 905) pour cette réalisation autour de laquelle gravite toute une réorganisation nécessaire au sein des équipes de pompiers de Saint-Paul.

La première étape sera donc le déménagement courant 2018, des pompiers du Bernica dans des locaux provisoires à l’Éperon. Les travaux de construction du futur Centre de secours principal (plus fonctionnel que le centre provisoire à Savanna, en location actuellement) sur ce même terrain communal de l’Éperon ne devraient alors plus tarder à démarrer. " Nous ne pouvons plus accepter qu’en 2017, les sapeurs-pompiers de Saint-Paul, qui assurent leurs missions opérationnelles quotidiennes avec professionnalisme et abnégation soient aussi mal lotis ", clame avec force, Patrick Dorla.

Cette nouvelle réorganisation prévoit dans un futur proche, que les sapeurs-pompiers du Bernica (après avoir déménagé provisoirement) intègrent définitivement des locaux neufs qui seront construits à la Plaine Saint-Paul. Là encore, un terrain communal identifié sera mis à la disposition du SDIS. Par ailleurs, il est prévu une relocalisation de l’équipe des pompiers de la Saline-les-Bains, dont la caserne actuelle a été construite en zone inondable et qui est parfois inondée, vers le site de l’ancien Hélilagon.

Et puis, il est même envisagé, plus tard, la construction d’un centre de formation départemental du SDIS à l’Éperon. " Il nous semble impératif d’améliorer les conditions de travail de nos sapeurs-pompiers. Les choses avancent ", se félicite le 3e vice-président su SDIS, citant pour exemples la fin des travaux de construction de trois nouvelles casernes à Saint-Pierre, Saint-André, Avirons et les travaux en cours de celle du Port et du Tampon. Conseiller municipal à Saint-Paul, et Conseiller Départemental, Patrick Dorla accompagnait le nouveau Directeur du SDIS ce jeudi, dans sa visite des centres. L’élu entend " activer les choses à Saint-Paul aussi " et rappelle que, outre le foncier, la Ville intervient pour environ 20% dans le financement des travaux de construction...