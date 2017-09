"À la reconquête de la mer". Cet appel au pique-nique géant vient d'être lancé sur Facebook pour ce dimanche 17 septembre 2017 à 11 heures sur la plage de l'Étang-Salé. Objectif : "S'unir contre l'État et ses interdits pour reconquérir notre liberté d'expression et l'océan", lancent les organisateurs. Plus de 200 personnes affichent leur intérêt pour cette manifestation. (Photo d'archives de Nou't tout dans la mer le 9 septembre aux Roches Noires)

Après Nou't tout dans la mer, Nou't tout dans le sable ? C'est en effet ce qui risque de se produire ce dimanche. Sur la page Facebook de l'événement, 261 internautes confirment leur présence. 549 autres se disent intéréssés. Le but de ce rassemblement ? Attirer tous les amoureux de la mer.

Mais aussi : "Montrer qu'on est toujours là, plus forts et plus unis que jamais. Il faut multiplier les actions, montrer notre colère. On veut libérer la mer. Notre mer qu'on laisse à l'abandon depuis tant d'années", peut-on lire. Les créateurs de cette action invitent à se rassembler "comme dimanche dernier" mais sur la plage sudiste, près du secteur de la pointe. Chacun doit amener son repas sans oublier ses banderoles.

Ces pique-niqueurs réclament un retour à la mer sécurisé. Dans les commentaires, certains d'entre eux envisagent d'autres mobilisations à venir. Notamment au nouveau bassin de baignade fraîchement inauguré. Ces initiatives rappellent celle du dimanche 9 septembre avec l'action organisée aux Roches Noires par Jean-François Nativel.

De quoi valoir au secrétaire général d'Océan Prévention Réunion une mise en examen pour organisation d'une manifestation non autorisée.

