Bonjour à tous, voici les titres développés ce samedi 17 septembre 2017 :



- La mère de Mathieu Caizergues déterminée - "Je suis convaincue de le retrouver"

- Programme et temps forts - Ne manquez rien des Journées Européennes du Patrimoine

- Foncier - Le monde agricole doit s'imposer face à l'urbanisation

- Le Port - Un gala pour 130 championnes et champions

- Après 20 ans de recherches -300 naufrages dans les eaux réunionnaises - Un ouvrage fait le point

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil i pèt

La mère de Mathieu Caizergues déterminée - "Je suis convaincue de le retrouver"

Delphine Caizergues ne perd pas l'espoir de retrouver son fils, Mathieu. La mère de famille, arrivée dans l'île ce mercredi 13 septembre 2017 avec plusieurs proches, évoque de nouveaux témoins, certains d'avoir croisé son fils. Déterminée, la coiffeuse vient de stopper sa vie professionnelle pour partir sur les traces de cette mystérieuse disparition.

Programme et temps forts - Ne manquez rien des Journées Européennes du Patrimoine

Pour cette 34ème édition des journées européennes du patrimoine l'accent est mis sur la jeunesse et le patrimoine.Un thème qui tient à coeur au Ministère de la Culture puisqu'il souhaite sensibiliser les jeunes générations à la connaissance et la préservation du patrimoine. A La Réunion pendant deux jours, le 16 et 17 septembre 2017, ce sont 107 sites qui seront ouverts au public jeune et moins jeune.

"Le monde agricole doit s'imposer face à l'urbanisation"

Ce vendredi 15 septembre 2017 se sont tenues les rencontres du foncier agricole au Conseil Départemental. C'est au coeur du Palais de la Source qu'une cinquantaine d'acteurs ont échangé sur une situation soumise au défi de l'urbanisation et de la pression démographique. Dans un contexte où La Réunion tend vers le million d'habitants en 2050, il s'agit d'avoir "une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver et valoriser notre foncier" indiquait notamment Serge Hoarau, conseiller départemental et maire de Petite-île.

Le Port - Un gala pour 130 championnes et champions

Représentants 17 disciplines, 130 sportifs du Port, tous champions de La Réunion, de France et même du monde (en jiu jitsu), ont été récompensés d'un gala organisé en leur honneur ce vendredi 15 septembre 2017au complexe sportif municipal

Après 20 ans de recherches -300 naufrages dans les eaux réunionnaises - Un ouvrage fait le point

Après 20 ans de recherches, La Confrérie des Gens de la Mer valorise le patrimoine archéologique maritime de La Réunion sous la forme d'un ouvrage édité avec le soutien de La Saga du Rhum. Le livre baptisé "Histoire maritime réunionnaise : 20 ans de recherches" a été présenté ce mercredi 13 septembre 2017. Avec plus de 300 naufrages répertoriés dans ses eaux, La Réunion compte un patrimoine archéologique maritime riche. Entre recherches préparatoires et missions archéologiques sur terre et sous l'eau, les membres de la confrérie se sont lancés dans une immense démarche scientifique. Nous publions le communiqué à ce sujet ci-dessous.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil i pèt

Le dernier bulletin de Météo France Réunion indique un temps ensoleillé dans l'île ce samedi 16 septembre 2017. Dans l'après-midi, le Nord devrait connaître quelques nuages et des averses. Le point sur votre journée.