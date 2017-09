Après 20 ans de recherches, La Confrérie des Gens de la Mer valorise le patrimoine archéologique maritime de La Réunion sous la forme d'un ouvrage édité avec le soutien de La Saga du Rhum. Le livre baptisé "Histoire maritime réunionnaise : 20 ans de recherches" a été présenté ce mercredi 13 septembre 2017. Avec plus de 300 naufrages répertoriés dans ses eaux, La Réunion compte un patrimoine archéologique maritime riche. Entre recherches préparatoires et missions archéologiques sur terre et sous l'eau, les membres de la confrérie se sont lancés dans une immense démarche scientifique. Nous publions le communiqué à ce sujet ci-dessous.

Après 20 ans de recherches, La Confrérie des Gens de la Mer valorise le patrimoine archéologique maritime de La Réunion sous la forme d'un ouvrage édité avec le soutien de La Saga du Rhum. Le livre baptisé "Histoire maritime réunionnaise : 20 ans de recherches" a été présenté ce mercredi 13 septembre 2017. Avec plus de 300 naufrages répertoriés dans ses eaux, La Réunion compte un patrimoine archéologique maritime riche. Entre recherches préparatoires et missions archéologiques sur terre et sous l'eau, les membres de la confrérie se sont lancés dans une immense démarche scientifique. Nous publions le communiqué à ce sujet ci-dessous.

Un travail porté par la Confrérie des Gens de La Mer

En 1996, Eric Venner De Bernardy De Sigoyer crée la Confrérie des Gens de la Mer, aujourd’hui, reconnue pour sa démarche scientifique, pour la pertinence de ses travaux et pour sa contribution au patrimoine maritime de La Réunion. "Une histoire maritime réunionnaise : 20 ans de recherches" est le fruit de 30 mois de travail collaboratif entre les membres de la Confrérie. C’est aussi le premier ouvrage édité à La Réunion qui présente la liste de près de 300 naufrages dans les eaux territoriales réunionnaises. Outre le fruit de 20 années de recherches, la Confrérie fait le point sur des innovations.

La Confrérie y présente son savoir-faire de photogrammétrie, c’est-à- dire d’imagerie 3D. Une avancée réelle pour le futur de l’archéologie sous-marine. Les principaux auteurs sont Cendrine Molina, Laurent Hoarau, Christian Desseigne et Eric Venner de Bernardy de Sigoyer.

L'ouvrage a été édité avec le soutien de La Saga du Rhum. "L’histoire du Rhum à La Réunion est intimement liée à celle de la mer, La Maison Isautier a elle-même été propriétaire de plusieurs navires durant la première moitié du 19e siècle. Ces bateaux lui permettaient d’acheminer ses marchandises dans la zone Océan Indien" explique Danièle Le Normand, présidente de la Saga du Rhum. En effet, le premier bateau ayant appartenu à la famille

Isautier est L’Appolonnie, vers 1844. Isautier possédait une distillerie de Tamatave, elle a été en

activité de 1942 à 1960 environ. Par la suite, c’est le navire L’Elise qui faisait la liaison entre La Pointe des Galets et Saint-Pierre mais qui allait aussi jusqu’à Tamatave.

Un ouvrage gratuit et accessible à tous

Grâce à ses partenaires privés et publics, l’ouvrage de 214 pages ne sera pas vendu. Quelques

exemplaires seront disponibles pour les écoles, collèges et lycées par le biais du Rectorat, ou à

l’Université, cases à lire, bibliothèques, médiathèques. Pour tous, il sera téléchargeable, gratuitement, sur le site de la Confrérie des Gens de la Mer à compter du 16 septembre -> http://www.cgm974.com - rubrique publication.

Pour aller plus loin ; une série de 4 conférences à La Saga du Rhum

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en septembre 2017, La Confrérie des Gens de La Mer et Le Musée La Saga du Rhum organisent 4 conférences de présentation de l’ouvrage à la Saga du Rhum le samedi 16 septembre à partir de 10h. Le programme détaillé est à retrouver sur www.sagadurhum.fr.