Le dernier bulletin de Météo France Réunion indique un temps ensoleillé dans l'île ce samedi 16 septembre 2017. Dans l'après-midi, le Nord devrait connaître quelques nuages et des averses. Le point sur votre journée.

Après le passage du front froid en fin de nuit et début de journée, le ciel reste un peu nuageux en matinée sur une large moitié Sud. Le soleil revient progressivement au fil des heures et le temps redevient alors agréable et plus lumineux. L'après-midi, des développements nuageux touchent principalement sur le Nord de l'île et peuvent s'accompagner de rares averses. Les sommets demeurent dégagés et bénéficient d'un bon ensoleillement.

Les températures maximales baissent légèrement et atteignent 26 à 29 degrés sur le littoral, 22 à 23° dans les cirques et 21° au Pas de Bellecombe. Le vent tourne au secteur Sud à l'arrière du front froid. Il est modéré et souffle en rafales de 60 à 70 km/h du côté de Piton Sainte-Rose et de la Pointe des Aigrettes ainsi que sur les sommets. La mer devient agitée au vent et on constate l'arrivée d'une houle modérée de Sud-Ouest au cours de l'après-midi et de la soirée.

Cette houle avoisine les 2,8m en soirée de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table.