Pour cette 34ème édition des journées européennes du patrimoine l'accent est mis sur la jeunesse et le patrimoine.Un thème qui tient à coeur au Ministère de la Culture puisqu'il souhaite sensibiliser les jeunes générations à la connaissance et la préservation du patrimoine. A La Réunion pendant deux jours, le 16 et 17 septembre 2017, ce sont 107 sites qui seront ouverts au public jeune et moins jeune.

Un peu d’histoire pour commencer…

Créée en 1984 par le ministère de la Culture, la Journée portes ouvertes dans les monuments historiques est organisée le troisième dimanche du mois de septembre et connait un succès immédiat auprès du public. L’année suivante, de nombreux pays européens mettent en place à leur tour un événement similaire à la même période de l’année. C’est en 1991 que le Conseil de l’Europe officialise les Journées européennes du patrimoine, En France, à partir de 1992 le troisième week-end de septembre prend le nom de Journées du patrimoine. Appellation qui sera définitivement adoptée en 2000.

Aujourd’hui, ce sont 50 pays en Europe qui organisent les Journées européennes du patrimoine. Ces deux jours sont un moment privilégié permettant aux Français de visiter leur patrimoine national, monuments, églises, théâtres, châteaux, mais aussi des demeures privées, des banques, des tribunaux, des préfectures, palais de justice, hôtels de ville, chambres de commerce, etc., toutes sortes de bâtiments qui sont habituellement, fermés au public ou peu fréquentés.

Cette année, à La Réunion, ce sont plus de 107 sites qui seront ouverts pour les deux jours consacrés au patrimoine soit plus de 220 animations sur toute l'île. Parmi les sites, neuf monuments et musées du Département proposeront des activités, des visites, des expositions. La ville de Saint-Denis, elle, animera neuf de ses quartiers contre trois l'année précedente.

Les activités à ne pas manquer :

Entre-Deux :

Deux visites des jardins de l'Office de toursime sont organisées. L'accueil du public se fait dès 8h00 autour d'un riz chauffé, avec café. Une visite aura lieu le dimanche 17 septembre de 10h00 à 11h00 puis de14h00 à 15h00.

Saint-Joseph :

La ville de Saint-Joseph propose au public une balade urbaine durant laquelle il pourra faire la rencontre d'arbres de Saint-Joseph. Commentée par Clément Aquilina, paysagiste au CAUE et animateur de l'inventaire et Isabelle Joly, ethnobotaniste, cette visite sera l’occasion pour chacun de découvrir les noms, les usages, bienfaits histoires des arbres et même parfois les croyances qu’ils abritent. L’événement se déroulera le dimanche 7 septembre de15h30 à 17h00.

Salazie :

L'artiste Mathide Neri présente au Musée des Musiques et Instruments de l'Océan Indien "FANTALA" : une performance dont les mouvements se tracent principalement autour d'un questionnement sur la dualité de l'image, entre figuration et abstraction. Expressivité, musique et vidéos seront au rendez-vous ! L'entrée est gratuite.

Plaine des Palmistes :

La Maison du Parc ouvre ses portes le dimanche 17 septembre de 09h00 à 17h00 pour une expérience interactive, à travers les Pitons, cirques et remparts de La Réunion. Avec sa nouvelle exposition permanente "La Réunion, île de nature, coeur des hommes", la Maison du Parc propose une traversée virtuelle de l'île à la rencontre des grands paysages, de la nature et des hommes. Voyagez de Mare-Longue à Saint-Philippe jusqu'à la Grande-Chaloupe et découvrez la nature réunionnaise comme vous ne l'avez jamais vue.

Saint-Paul :

- Le Jardin d'Eden est un parc ethno-botanique, qui présente 600 espèces de plantes. Elles sont étiquetées, des panneaux d'information jalonnent les allées, ce jardin parle de la relation entre l'homme et le monde végétal, à travers une zone aquatique, une bambousaie, un jardin alimentaire et plus largement un jardin créole. Le dimanche, les enfants pourront participer à des jeux (Tic tac toe, Mikado etc...) répartis sur les pelouses dans différents endroits du Jardin.

- Visite guidée à vélo électrique "Le patrimoine défensif de Saint-Paul..." Du Samedi 16 à 09h00 au Dimanche 17 Septembre 2017 à 17h00. La Baie de Saint-Paul autrefois surnommée la Baie du meilleur ancrage, était considérée par les capitaines de navires comme le meilleur endroit de l’île pour jeter l’ancre. Au début du XVIIIe siècle avec l’introduction du café à Bourbon, la Compagnie des Indes prend la décision de fortifier l’île pour la protéger de tout ennemi éventuel venant du large. Découvrons à vélo électrique le travail des ingénieurs réalisé sur la commune. Le point de rendez-vous est à la maison Serveaux, 81 Chaussée Royale 97460 Saint-Paul. La visite est accessible à toute personne de plus de 12 ans sachant faire du vélo.

- L'instavisite du patrimoine : le site du moulin à eau : Partez à la découverte du site de moulin à eau avec un agent de la Réserve et votre application Instagram. Un visite guidée 100% photo avec les instagramers de La Réunion Afin de découvrir le patrimoine autrement, la Réserve Naturelle de l'Etang Saint-Paul propose une visite guidée avec les instagramers de La Réunion, qu'ils soient novices ou experts, et les amoureux de la photo. Muni de votre smartphone ou de votre appareil photo vous pourrez partager et échanger vos clichés du site avec toute la communauté. L'instavisite sur le site du Moulin à eau est ouvert à tous !

Saint-Leu :

- La Rose de Bourbon fête ses 200 ans au jardin botanique, Mascarin à Saint-Leu. Enivré du parfum des roses, Mascarin vous entraine dans un parcours sensoriel intense, à la découverte d'autres fragrances botanique étonnantes. L'ancien domaine de la famille de Châteauvieux (1857-1985), aujourd'hui propriété du Département, abrite le jardin botanique de La Réunion. La villa, de style néo-classique, et ses dépendances agricoles restaurées présentent des expositions permanentes et temporaires. Elle ouvre ses portes gratuitement tout le week-end.

- Le Musée du Sel et le musée Stella Matutina seront eux également au public.

Cilaos :

- Zafer Lontan vous propose un voyage où les différentes escales vous permettront de découvrir la sensibilité artistique de Jean-Luc Técher à travers la galerie d’art où sont exposées gravures, sculptures et peintures. Vous découvrirez également la richesse d’un patrimoine rempli d’émotions et de curiosités, où les quelques 600 objets exposés vous transporteront dans l’univers de nos grands-parents. De la cuisine au feu de bois à la chaise à porteur, le voyage dans le temps est garant

Saint-Pierre :

- La mosquée Attayab-Ul-Massadjid ouvre ses portes au public le dimanche 17 septembre 2017 de 09h00 à 15h30, une visite avec les bénévoles de l'association. La mosquée de Saint-Pierre propose des visites guidées afin de découvrir ou de redécouvrir ce lieu de culte à l'architecture singulière et riche en histoire. Une balade au cœur de la plus belle des mosquées datant de 1913. Elle a été rénovée par l'architecte Wladimir Frizel et connait sa forme actuelle depuis les années 1972-75. Age : de 4 à 99 ans. Tenue décente exigée.

Saint-Denis :

- Les locaux de la Maison Carrère, belle maison créole inscrite au patrimoine architectural de Saint-Denis, sont mis à notre disposition durant ces journées du patrimoine. Durant ce temps de présence et à travers différentes actions, allant de: l’exposition thématique au jeu-concours en passant par des éductours, l’ONF Réunion et l'ébénisterie Vencatachellum se devaient de marquer leur présence à travers cette opération médiatisée pour, et cela à travers des îlots d'information :

Informer encore le grand public sur les missions principales de la forêt.

Renseigner le public et surtout les jeunes en recherche d'emploi sur les différents métiers proposés par la gestion forestière et l'ébénisterie

Confirmer notre soutien au développement de la filière bois locale.

Demeurer aux côtés de nos partenaires pour rappeler notre position d’acteurs fédérateurs incontournables.

Faire découvrir aux visiteurs les différentes essences locales à travers la mise en place d'une mini forêt dans les jardins de la Maison Carrère

Faire gagner aux participants à notre jeu-concours de nombreux lots et réalisation en Tamarin.

- Atelier de recherches généalogiques et historiques aux Archives Départementales : En collaboration avec le Cercle généalogique de Bourbon et l’Association Culture et Traditions Indo-Réunionnaise (ACTIR), aide personnalisée aux recherches généalogiques et historiques, avec accès aux bases du cercle généalogique et accès aux ressources numérisées par les Archives départementales. Le 16-17 septembre de 13 h 30 à 17 h 30.

La Possession :

- Visite du chantier de réhabilitation du lazaret n°2 : Découverte / Visite du chantier de réhabilitation du lazaret n°2 de La Grande Chaloupe avec l'association CHAM Réunion :- Présentation du chantier et des techniques utilisées- Atelier de démonstration et d'initiation à la taille de pierre. Le samedi 16 septembre de 09h30 à 16h30 et le dimanche 17 septembre de 09h30 à 16h30

Le Port:

- Ville Musée 1 : Visite guidée des graffs dans le quartier de la Rose des Vents et projection d'un film documentaire sur la ville musée 1. Graffs réalisés par des artistes locaux et internationaux lors de l'opération ville musée dans la cité portuaire.Visite assurée par deux guides de la ville le samedi 16 septembre de 10h00 à 11h30

Saint-André :

- A la découverte des monuments historiques du vieux centre-ville de Saint-André : L'association Galaber vous propose un circuit pédestre composé de deux parcours de découverte des monuments historiques du vieux centre-ville de Saint-André : un circuit de lecture et d'interprétation du patrimoine urbain du 19e siècle et un circuit consacré aux scolaires après un travail de sensibilisation au patrimoine dans les classes, en amont.

Le programme des activités programmées sur le territoire de la Côte Ouest est à retrouvez sur le site www.tco.re

Le programme complet des journées européennes du patrimoine est à retrouver sur le site www.journeesdupatrimoine.fr

