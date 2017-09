Représentants 17 disciplines, 130 sportifs du Port, tous champions de La Réunion, de France et même du monde (en jiu jitsu), ont été récompensés d'un gala organisé en leur honneur ce vendredi 15 septembre 2017au complexe sportif municipal (Les sociétaires de la Jeanne Natation et leur entraineur ont été récompensés au cours de la soirée. Photo - Marie du Port/DR)

"Pour les féliciter de leurs exploits et performances, ces jeunes athlètes ont reçu un trophée" remis par "le maire Olivier Hoarau et des élus du conseil municipal" indique la mairie du Port.





"Cet évènement pour la ville du Port avait cette année un intérêt particulier, quelques jours seulement après l’annonce de l’organisation des Jeux Olympiques d’été à Paris en 2024. Les jeunes sportifs réunis ce soir au complexe municipal ont tous un rêve ! Avoir le même parcours que les autres portois qui ont fièrement porté les couleurs de la France, de la Réunion et du Port : gymnastique : Patrice Casimir (1992/1996), Anne Sophie Endeler (2000), Eric Casimir (2000) ; handball : Sonia Cendier et Leila Lejeune (2000/2004), BMX : Moana Moo-Caille (2012)" termine la mairie du Port

• Les disciplines représentées : athlétisme, basket , boxe française, canne de combat, BMX (cyclisme), handball, jiu-jitsu brésilien, judo, karaté, motocyclisme, muay thaï, natation, pétanque, sport adapté, tir à l’arc et voile.