La septième édition du challenge des séniors se déroulera le dimanche 1er octobre 2017 au stade Paul-Julius-Bénard à Saint-Paul, de 8 heures à 17 heures. Les séniors des anneaux : cette manifestation devrait réunir 2 500 personnes âgées de 60 ans et plus, issues des 24 villes de l'île. (Photo d'illustration)

L'équipe victorieuse du plus d'épreuves sportives repartira avec le trophée. Les participants s'affronteront au basket, à la marche athlétique, au tir à l'arc ou encore au travers de lancers de médecine ball. Un village santé et bien-être accueillera aussi ces pratiquants. Après ce premier événement au Port en 2011, ce fut au tour de Saint-Joseph, Saint-Denis, Saint-Benoît, La Possession et Petite-Île de l'organiser. Tout au long de l'année, plus de 1 200 séniors s'exercent à des activités physiques adaptées dans toutes les communes du département.

