Le second long-métrage d'animation du studio Pipangai sortira au cinéma le 11 octobre à La Réunion, en exclusivité une semaine avant la métropole. Zombillénium est une comédie familiale réalisée par Arthur de Pins et Alexis Ducord, fabriquée en grande partie à La Réunion. Distribuée par Pipangaï avec le soutien des réseaux d'exploitation Mauréfilms et ICC, cette production péi sera en salles pour les vacances de la Toussaint, en exclusivité une semaine avant la métropole. À l'occasion de cet événement, les réalisateurs viendront promouvoir le film à La Réunion du 29 septembre au 2 octobre, et le présenter en avant-première au Cinépalmes.

Une grande soirée Zombillénium sera également organisée pour Halloween le mardi 31 octobre, avec une projection du film au Ciné Cambaie suivie d’un concert de Mat Bastard au Kabardock. Mat Bastard, leader du groupe Skip The Use, a composé plusieurs titres de la bande-son rock’n’roll du film et prête sa voix au personnage de Sirius. Zombillénium est une comédie pleine d’humour, truffée de clins d’œil, mettant en scène des thèmes et des personnages originaux que petits et grands vont adorer.

Elle a été initiée par le producteur Henri Magalon qui souhaitait adapter la bande dessinée éponyme, écrite par Arthur de Pins et éditée chez Dupuis à plus de 200 000 exemplaires. Sa rencontre avec Azmina Goulamaly et Arnauld Boulard de Pipangaï l’a convaincu de faire réaliser la majeure partie de l’animation du film par le studio.

70 % de l’animation de l'œuvre a ainsi été réalisé à La Réunion, grâce à une équipe d’animateurs talentueux, composée à la fois de Réunionnais formés à l’ILOI ou en métropole, et d’animateurs métropolitains et européens. Zombillénium est le seul film d’animation à avoir été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes cette année, et a été choisi comme film d’ouverture du Festival d’Annecy, référence incontestée du cinéma d’animation.

L'Histoire :

Dans le parc d’attractions Zombillénium, personne ne le sait mais les employés sont de vrais monstres... Zombies, vampires et loup garous sont bien réels, mais fatigués de leur job, surtout quand celui-ci est parti pour durer une éternité... Tout change à l’arrivée d’Hector, un humain contrôleur des normes de sécurité, bien déterminé à fermer l’établissement. Francis, le vampire qui dirige le parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector fera tout pour échapper à ses collègues... Et s’il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillenium ?...