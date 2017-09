Bonjour, voici les titres développés ce dimanche 17 septembre 2017 :



- [PHOTOS] L'exposition "Au coeur d'une île" du musée Léon-Dierx - Des Hauts représentés en 150 photos et dessins

- Manapany Festival - Pat'Jaune, concours de pêche et street park sur un même événement

- Avec du sable de fortune - En Afghanistan, pas besoin de rivages pour jouer au foot de plage

- Saint-Denis - Un défi sportif et caritatif - Lancement de la première édition de l'UltraRun

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - 3 mètres 50 de houle et du bleu dans le ciel

Bonjour, voici les titres développés ce dimanche 17 septembre 2017 :



- [PHOTOS] L'exposition "Au coeur d'une île" du musée Léon-Dierx - Des Hauts représentés en 150 photos et dessins

- Manapany Festival - Pat'Jaune, concours de pêche et street park sur un même événement

- Avec du sable de fortune - En Afghanistan, pas besoin de rivages pour jouer au foot de plage

- Saint-Denis - Un défi sportif et caritatif - Lancement de la première édition de l'UltraRun

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - 3 mètres 50 de houle et du bleu dans le ciel

[PHOTOS] L'exposition "Au coeur d'une île" du musée Léon-Dierx - Des Hauts représentés en 150 photos et dessins

L'exposition "Au coeur d'une île, les artistes et les Hauts de La Réunion au XIXe siècle" débutait au musée Léon-Dierx le samedi 16 septembre 2017. Elle se tiendra jusqu'au 1er avril 2018. Les amateurs d'histoire pourront découvrir plus de 150 dessins, gravures, aquarelles, peintures et photographies. Il s'agit d'une première sous cette forme.

Manapany Festival - Pat'Jaune, concours de pêche et street park sur un même événement

Les 22, 23 et 24 septembre 2017 se tient le Manapany Festival. Organisé par l'association "Les 3 Peaks", l'événement sera composé de concerts, sport en pleine nature, loisirs et bien-être. Une grande fête populaire qui met à l'honneur le fameux "ti coin charmant" de Manapany-les-Bains. Si la manifestation n'est plus tournée vers le surf comme à ses débuts, elle se veut toujours tournée vers la nature et l'écologie. Nous publions ci-dessous quelques mots sur le programme de cette 17ème édition.

Avec du sable de fortune - En Afghanistan, pas besoin de rivages pour jouer au foot de plage

L'Afghanistan n'a aucun accès à la mer mais cela n'empêche pas des dizaines d'enfants de s'entraîner sur du sable de fortune dans l'espoir de représenter leur pays au sein de l'équipe de beach soccer, le "football de plage".

Saint-Denis - Un défi sportif et caritatif - Lancement de la première édition de l’UltraRun

C'est aujourd'hui le dimanche 17 septembre 2017 que se déroule la première édition de l'UltraRun. Organisé par l'association Sport Passion 974, ce défi sportif et caritatif sera associé à des étapes musicales et culinaires sur chaque ville traversée. L'événement, à la fois journée sportive, culturelle et musicale allie compétition, convivialité et loisirs. Cet événement, plusieurs organismes y participeront dont le Conseil représentatif des Français d'outre-mer (CREFOM).

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - 3 mètres 50 de houle et du bleu dans le ciel

Voici le dernier bulletin de Météo France à La Réunion. Ses prévisionnistes vous détaillent le temps qui vous attend en ce dimanche 17 septembre 2017. Le ciel sera bleu malgré la présence de nuages dans la matinée.