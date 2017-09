La ville de Saint-Joseph organise ce dimanche 17 septembre 2017, de 15 heures à 17 heures, un événement gratuit et insolite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Rendez-vous à la place de l'église pour une balade urbaine afin de découvrir les arbres connus ou non de la commune. (Photo d'illustration)

Vous apprendrez leurs noms, leurs histoires, leurs usages et même les croyances entretenues autour d’eux.

Une activité commentée par Clément Aquilina, paysagiste au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et animateur de l'inventaire, et Isabelle Joly, ethnobotaniste. Un bonne idée pour terminer tranquillement votre week-end.

