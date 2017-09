Les 22, 23 et 24 septembre 2017 se tient le Manapany Festival. Organisé par l'association "Les 3 Peaks", l'événement sera composé de concerts, de sport en pleine nature, de loisirs et de bien-être. Une grande fête populaire qui met à l'honneur le fameux "ti coin charmant" de Manapany-les-Bains. Si la manifestation n'est plus tournée vers le surf comme à ses débuts, elle se veut toujours orientée vers la nature et l'écologie. Nous publions ci-dessous quelques mots sur le programme de cette 17ème édition.

Cette année, retour aux trois scènes traditionnelles du Manapany Festival : Ti Coin Charmant, Latérit et Lézard Vert. Les spectacles payants auront lieu sur la première, les vendredi soir et samedi soir. Le dimanche, c’est gratuit ! Les deux autres scènes restent en accès libre, comme à l'accoutumée.

Au programme, des invités, des têtes d’affiches locales, des groupes émergents issus des tremplins des DSS (Dimanches du Sud Sauvage), et d'autres artistes désireux de faire "leur Manapany". Au total, ce sont 24 groupes qui feront leur passage sur les scènes du Manapany Festival. Ousanousava, Pat'Jaune et Ziskakan seront de la partie !

Le Manapany Festival met aussi à l’honneur d’autres arts, avec des contes, des fonnkér et du cirque, sans oublier la traditionnelle aubade en cuivre en pleine rue. Un marché d’artisans se tiendra également toute la journée des samedi et dimanche entre Lézard Vert et le Street Park, situé au dernier rond-point de Manapany. Le dimanche matin, le Street Park accueillera le Risofé musical.

Pour la deuxième année, le Manapany propose également un concours de pêche durant la journée du dimanche. Chaque poisson sera mesuré et des points seront attribués aux concurrents de la manière suivante : 100 pour ceux allant de 30 à 40 centimètres, 250 de 41 à 50 cm et 500 lorsque le spécimen dépassera les 51 centimètres.

Le premier du classement général recevra un bon d'achat d'une valeur de 500 euros auprès d'un magasin d'article de pêche et une carte de pêche en eau douce pour l'année 2017. Le pêcheur qui aura réalisé la plus grosse prise, à l'exception du gagnant au classement général, se verra aussi offrir un sac cadeau avec divers articles.

Le street park sera d'ailleurs à l'honneur avec des compéitions de BMX, roller, trottinette et skate. Une compétition amicale de VTT-Trial est également prévue, en présence du multiple champion du monde Aurélien Fontenoy.

Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel de la manifestation, par ici.