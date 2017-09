La compagnie aérienne Air Austral lance son école destinée à former ses futurs hôtesses et stewards. La première session de formation se déroulera le 16 octobre 2017. Nous publions ci-après et en intégralité le communiqué de l'entreprise. (Photo d'illustration)

Forte de son savoir-faire et de sa riche expérience, Air Austral innove encore et ouvre dès le moins d'octobre prochain une école destinée à la formation des personnels navigants commerciaux (P.N.C). Cherchant à diversifier son activité et asseoir encore plus son ancrage à l'île de La Réunion, Air Austral, ouvre dès octobre une école spécialisée dans la formation des métiers d'hôtesses de l'air et stewards. Avec cette toute nouvelle structure située au niveau du siège social de la compagnie, dans la zone aéroportuaire de Sainte Marie, Air Austral propose de former localement des personnels navigants.

Elle permettra notamment aux réunionnais d'accéder à la formation de PNC directement depuis leur île et d'obtenir le C.C.A (Cabin Crew Attestation). Une structure moderne, aux normes européennes dotée de tous les équipements nécessaires pour la formation au métier d'hôtesses et stewards. Air Austral dispose, en effet, d'une structure moderne, aux normes européennes dotée de tous les équipements nécessaires pour la formation au métier d'hôtesses et stewards.

Ouvert en 2008, à l'initiative de la Direction du Personnel Naviguant Commercial d'Air Austral, ce centre de formation initialement destiné au maintient de compétences des équipages Air Austral, sera élargi à tous les réunionnais, mais également aux habitants de la zone Océan indien, souhaitant obtenir le diplôme de PNC. Il est composé de 4 salles de cours d'une capacité de 70 personnes, une salle équipée en cabine de 42 sièges permettant les exercices de lutte contre incendie et d'une partie technique où sont reconstituées les cabines des trois types d'appareils exploités par Air Austral.

Une formation en partenariat avec le centre interlines des Guyards



La formation aux métiers de PNC sera assurée par les équipes du centre interlines des Guyards, spécialiste dans les formations théoriques et pratiques depuis de nombreuses années et affichant les meilleurs taux de réussite aux examens du C.C.A (Cabin Crew Attestation). Les formateurs spécialisés et expérimentés du centre des Guyards feront spécialement le déplacement sur l'île.

La formation se déroulera comme suit :

Une formation Théorique de 3 semaines à La Réunion (L'examen théorique se déroulera à la DGAC Réunion)

Une formation Pratique de 6 jours à La Réunion (L'examen pratique se déroulera sur 2 jours à la DGAC Paris dans l'attente de l'agrément pour que l'examen puisse se faire à La Réunion dès 2018)

Modules complémentaires : Anglais + Toeic (35 h , 70h et 90h) D'autres modules pourront également être proposés Coût de la formation (Pratique et Théorique) : à partir de 2800 € (hors frais d'examen, hors modules complémentaires)



Toute candidature (CV+Lettre de motivations) devra être envoyée à l'adresse uuformation@air-austral.com Profil requis : avoir plus de 18 ans et le niveau Bac

Pour plus d'information : 0262 93 16 57