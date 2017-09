La onzième semaine de l'innovation démarre ce lundi 18 septembre 2017 dans l'île et se tiendra jusqu'au lundi 25 septembre. Une manifestation portée par Innovons La Réunion et Nexa. Présentation. (Photo d'illustration)

L’événement vise à favoriser le développement de projets toujours plus innovants. Thème de l’édition 2017 : "concevoir son modèle d’affaire innovant". Objectif : "encourager l’émergence d’idées et mettre en pratique des techniques et des méthodes éprouvées", soulignent les organisateurs dans leur communiqué. Plusieurs thématiques seront abordées : créativité, design de service, gestion de projet et d’équipe ou nouveaux business models.

Le grand public tout comme les professionnels pourront assister à des conférences, à des ateliers ou à des séances de réseautage. L’invité "expert" se nomme cette année Pascal Jarry. Ce consultant adaptait la méthode ASIT-BIM (Advanced Systematic Inventive Thinking for Business Innovation Models). Autres rendez-vous prévus : deux journées pour les étudiants du pôle entrepreunariat étudiant et de l’IAE de l’université de La Réunion les lundi 18 et mardi 19 septembre.

Deux afterworks "business model innovant à travers des projets concrets" seront suivis de moments d’échanges. À l’IAE et au Transfo de Saint-Pierre. Deux sessions d’ateliers de coaching gratuit pour les TPE/PME auront aussi lieu. Des entretiens individuels personnalisés se dérouleront également. Découvrez le programme complet ici.

