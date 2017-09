Football, duathlon, rallye... Retrouvez les résultats des principaux événements sportifs du week-end. (Photo archives)

Football, duathlon, rallye... Retrouvez les résultats des principaux événements sportifs du week-end. (Photo archives)

Football - 11ème journée de D1R

La 11ème journée de D1R était programmée pour ce week end. Sans trembler, les 3 premiers du classement se sont imposés et les positions restent donc inchangées avec la St Pierroise en tête avec 42 points, devant l'Excelsior seconde avec 36 points et le St Denis FC 3ème avec 32 points.

As Jeanne d'Arc - AJ Petite-île 0-1

As Excelsior - AS Marsouins 4-0

SDEFA - JS Saint Pierroise 0-4

ASSL Football - Saint Pauloise FC 2-0

ASC Grands Bois - Saint Denis FC 1-2

As Sainte-Suzanne - Trois Bassins FC 5-0

US Sainte-Marienne - OCSA Léopards 4-2



Handball - 6ème journée de championnat

La 6ème journée de championnat D1 était programmée ce vendredi soir pour ces messieurs et samedi soir pour ces dames.

Côté masculin, la Cressonnière et Chateau Morange occupent toujours la tête du classement avec 18 points, soit 6 victoires en autant de rencontres. St Pierre est 3ème avec 16 points, talonné par la JSB avec 15 points.

Cressonnière - HBC Possession 30-23

HBC Bois de Nèfles – ASHB Tamponnais 19-37

JSB - Port HBC 28-27

Joinville - AS Château-Morange 15-40

Lasours - Saint-Pierre HBC 35-36

ASC Saint-Gilles - HBC Est Dionysien 26-35

Côté féminin, la Tamponnaise continue son sans faute depuis le début de saison et s'offre une 6ème victoire consécutive pour occuper seule la tête du classement provisoire.

ASMJS Saint-Louis - Cressonnière 22-19

HBC Bois de Nèfles - ASL Piton Saint-Leu 23-26

HBC Saint-Joseph – FC Port nc

Tamponnaise HBF - Saint-Pierre HBC 41-12

HBF Saint-Denis – JSB 30-24



Volleyball - C'est la reprise!

La 1ère journée de championnat R1M était programmée ce week end. Le TGV et le SDOVB, champions et vice champions 2017, ont largement dominé leurs adversaires.

Aigles Blancs - VBC Saint-Denis 3-2 (25-27, 25-14, 25-17, 22-25, 15-09)

Tampon GV - VB2CO 3-0 (25-13, 25-11, 25-07)

Saint-Denis Olympique - AV Entre-Deux 3-0 (25-15, 25-16, 25-16)

VBC Saint-Leu - VB Saint-Pierre reporté au 26 septembre

Côté féminin, toutes les rencontres de cette 1ère journée étaient programmées ce samedi:

Tampon GV - Sainte-Marie VB 3-0 (25-10, 25-16, 25-21)

Aigles Blancs - VBC Saint-Leu 3-2 (25-14, 25-27, 25-27, 25-19, 15-10)

VB2CO - ASV Saint-André 3-2 (22-25, 25-18, 23-25, 25-09, 15-11)

VB Saint-Pierre - VBC Saint-Denis 2-3 (23-25, 25-15, 25-23, 17-25, 15-13)



Auto - 10ème rallye national de Bourbon

L'ASA Bourbon organisait son rallye ce week end dans l'est de l'île avec un départ en nocturne vendredi soir. 12 épreuves spéciales chronométrées étaient au programme. Vendredi et samedi, Damien Dorseuil et Thierry Law Long se sont partagés les premières places sur les différentes spéciales, jusqu'à ce que le premier nommé, pourtant mieux placé pour l'emporter, abandonne à cause d'un problème mécanique. Thierry Law Long n'avait plus qu'à assurer pour s'offrir la victoire finale avec 1'22 sur Johny Picard et 1'34 sur Idriss Gangate.



Basketball - 3ème journée de pré nationale

La 3ème journée du championnat masculin pré national était programmée pour ce samedi. Pas de changement en tête du classement où la Tamponnaise, St Paul, St Pierre et le BCD totalisent chacun 6 points.

Tampon BB - Aiglons 63-56

BC Dionsyien - CO Montagne 88-57

BC Saint-Paul - MC Etang-Salé reporté

Saint-Pierre BB - Sainte-Marie Basket 107-37

Course à pied - Foulées féminines de la Plaine des Palmistes

L’Office Municipal des Sports de la Plaine des Palmistes organisait ce dimanche une course pédestre intitulée "25ème édition des foulées Féminine" à la Plaine des Palmistes, pour toutes les femmes et les jeunes filles. Sur les 5km, Carmel Trébel s'est imposée en 18'51, devant Béatrice Blard en 20'01 et Sandra Grondin en 20'02.



Duathlon - Championnat régional par équipes

Le championnat régional de duathlon par équipes a eu lieu ce dimanche du côté d'Etang Salé. L'épreuve se disputait en équipes de 3 à 5 coureurs qui devaient boucler 5km de course à pied, 20km de vélo en aller retour vers la Pointe au Sel puis 2,5km de course à pied. A cet exercice, l'ORT s'est montré le plus rapide en 59'23 (seule équipe sous l'heure) devant Saint André en 1h02'53 et le RunSudTri en 1h02'58. Côté féminin, les filles du Club Triathlon l'ont emporté en 1h11'25 devant le RSTRI (1h15'25'') et le CAC (1h17'12'').



Surf - Jérémy Florès 5ème à Trestles

Le Réunionnais Jérémy Florès était à Trestles en Californie pour disputer la 8ème manche du World Tour. Vendredi, Florès a affronté le champion du monde en titre John John Florence en quart de finale dans des conditions de mer très faibles où les vagues se faisaient attendre... Sur une première vague notée 6 points, le Réunionnais prenait temporairement l'avantage mais était vite à nouveau mené par l'Hawaiien plus actif en première partie de série. Néanmoins, Jérémy Florès trouvait quelques belles gauches, laissant les droites à son adversaire auteur d'un joli 8,17 points. Avec des scores qui allaient crescendo (6,63 et 7,17), le Réunionnais pouvait encore y croire...mais l'océan n'était pas de son côté cette fois-ci. Avec 13,80 contre 14,84 pour Florence, Florès s'inclinait en quart et prenait la 5ème place de l'évènement, gagnant au passage 4 places pour pointer désormais 17ème mondial, juste devant son compatriote Joan Duru pour 300 points.

Trail - Championnats de France à Gérardmer

Les championnats natoaux de trail ont eu lieu ce week end à Gérardmer avec plusieurs réunionnais au départ. Sur le format long, Judicael Sautron prend une belle 24ème place en 6h40 pour boucler les 60km et 3500m de dénivelé positif.

Sur le format court, Raymond Fontaine signe la meilleure performance réunionnaise en prenant la 9ème place en 2h39'11', René-Paul Vitry 17ème (3ème Vétérans1) en 2h42'22, Jean-Eddy Lauret 26ème en 2h46'11, Samuel Clain 28ème en 2h46'28'', Alexis Hoareau 112ème en 3h23'36'' et Johnny Olivar 191ème en 3h42'11''. Côté féminin, Camille Bruyas est 7ème 82ème (7ème féminine) en 3h13'11', Julie Rivière 151ème en 3h33'11', Fleur Santos da Silva 166ème en 3h35'12'' et Emma Métro 190ème en 3h42'10''. Avec ces résultats, le COSPI se classe 2ème par équipes.