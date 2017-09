BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 19 septembre 2017



Maria, ouragan "potentiellement catastrophique", s'abat sur les Caraïbes

Maria, désormais ouragan de catégorie maximale 5, "potentiellement catastrophique" a frappé de plein fouet la Dominique et a frôlé la Martinique dans la nuit de lundi à mardi. Il s'approche maintenant de la Guadeloupe placée en alerte violette cyclonique. Le météore produit des vents soufflant à 260 km/h. Suivez notre live

90 % des prévisions météo à La Réunion sont bonnes

Lorsque Météo France promet du beau temps, il peut arriver que le ciel soit moins clément que prévu. Pas facile parfois de programmer des sorties en plein air en se fiant aux bulletins météo. L'erreur peut venir des logiciels utilisés comme d'une mauvaise interprétation des données. L'expérience du temps sensible de La Réunion entre aussi en compte. L'île est quand même bien lotie, assure le spécialiste Jacques Écormier : les prévisions seraient bonnes dans 90 % des cas.

Saint-Leu - Des miliers de personnes attendues pour la messe de la Salette

Plusieurs milliers de fidèles sont attendus à Saint-Leu ce mardi 19 septembre 2017 pour la traditionnelle messe de la Salette. La cérémonie religieuse commencera à 10 heures. La commune a mis en place un dispositif spécial pour fluidifier la circulation

L'Université de La Réunion dresse le bilan - Une première année de gouvernance "positive"

Ce lundi 18 septembre, la nouvelle présidence de l'Université de La Réunion a dressé le bilan de la première année de mandature du contrat 2015-2019, signé avec le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le Président de l'Université et son équipe ont également dressé le bilan de la rentrée universitaire avec un focus sur les nouveaux dispositifs et la gestion de la hausse des effectifs. L'occasion a été donnée pour mettre en lumière les projets de l'année écoulée notamment le SOURCE, la formation tout au long de la vie, le pôle égalité, la valorisation de la recherche et la mobilité internationale. Un point sur le budget a été mis et également sur les projets à venir.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - "Offensive nuageuse" en mileu de journée

"Nuageux", c'est par ce mot que Météo France résume ses prévisions pour ce mardi 19 septembre 2017. Le timide soleil du matin sera en effet vite chassé une "offensive nuageuse" prévoient les météorologues