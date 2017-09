Un appel à la grève a été déposé pour ce jeudi 21 septembre 2017. Il concerne notamment la fonction publique et a été relayé à l'échelle de la collectivité. Compte tenu des perturbations possibles (production et distribution des repas), Olivier Hoarau, le maire de la ville du Port, informe les parents d'élèves que le service de la restauration, la surveillance de la pause méridienne et les activités périscolaires ne seront pas assurés ce jeudi 21 septembre 2017.

