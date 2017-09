Maria, désormais ouragan de catégorie maximale 5, "potentiellement catastrophique" a frappé de plein fouet la Dominique et a frôlé la Martinique dans la nuit de lundi à mardi. Il s'approche maintenant de la Guadeloupe placée en alerte violette cyclonique. Le météore produit des vents soufflant à 260 km/h. Suivez notre live (heure de La Réunion)

• 06h24 - En raison de la force des vents, le préfet de Guadeloupe décide de transférer le centre opérationnel départemental

[Direct]#Maria #Guadeloupe #Basseterre Les vents se renforcent et sont accompagnés de fortes rafales de pluie Ne sortez sous aucun prétexte pic.twitter.com/yvvbjnw3EL — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 19 septembre 2017

• 06h12 - En Guadeloupe, l'oeil de l'ouragan devrait passer à moins de 50 km du sud de la Basse-Terre et encore plus près des Saintes, qui devraient être les régions les plus exposées, selon Météo France qui prévoit "des conditions de vent beaucoup plus sévères que ce qui était anticipé" avec des vents moyens de 150 km/h et des rafales à 200 km/h. Les précipitations cumulées sur 24 heures pourraient être comprises entre 200 et 400 mm et la houle approcher les 8 à 10 mètres. La population est confinée

• 06h02 - L'ouragan fait route vers la Guadeloupe qui reste placée en alerte violette. Les zones inondables ont été évacuées.

"Les cyclones, ça fait toujours un peu peur, même si, quand on a connu Hugo (ouragan qui avait fait plus d'une dizaine de morts en Guadeloupe en 1989, ndlr), rien ne peut être pire", a souligné Eric un habitant du Gosier, en Guadeloupe, interrogé par l'AFP

"On va mettre du scotch sur les vitres, ranger la terrasse. Je ne sais pas si nous allons devoir évacuer, mais j'ai lu qu'une montée des eaux est probable jusqu'à 4 mètres, ce qui pourrait inonder mon appartement", a précisé Elodie Corté, 37 ans, cheffe d'entreprise d'une société de menuiserie alu, au Gosier, nterrogé par l'AFP

#Maria est officiellement un ouragan potentiellement catastrophique de catégorie 5 (NHC). Vents à 257 km/h, rafales à près de 300. pic.twitter.com/Xm3Eu73fQF — Keraunos (@KeraunosObs) 18 septembre 2017

• 05h59 - L'œil de Maria passe sur la Dominique, frappée de plein fouet, l'île est secouée par d'énormes rafales de vents et des pluies diluviennes

#Maria is about to make landfall in #Dominica as a powerful Category 5 major hurricane with sustained winds of 160 MPH. #GOES16 pic.twitter.com/7nnYJrWoPR — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 19 septembre 2017

• 05h07 - Maria est passée à 50 km de la Martinique et le mur de l'oeil du cyclone, qui concentre des vents très forts, est passé à 25 km et n'a pas touché

Maria s'éloigne maintenant de terres. En alerte violette à l'approche du météore, l'île est repassée en alerte grise. Selon un premier bilan 33.000 foyers ont été privés d'électricité à 18H00 locales (02h00 mardi à La Réunion), selon la préfecture, qui n'a pas relevé de dégât significatif à ce stade avec une quarantaine d'interventions des pompiers. L'île aurait été relativement épargnée

04h07 - L'ouragan Maria s'est renforcé lundi en catégorie 5, devenant "potentiellement catastrophique", selon le Centre national des ouragans (NHC) américain.

#Maria is now a category 5 #hurricane with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h)- See the special advisory @ https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/1G6WMaaVEx — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 19 septembre 2017

• 03h00 - Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les deux îles où Irma a fait 11 morts et des centaines de millions d'euros de dégâts, ont été placés en alerte rouge.

La ministre des Outre-mer Annick Girardin a déclaré depuis la Guyane qu'elle restait "en lien permanent" avec les élus des Antilles qui "sont aujourd'hui satisfaits des moyens qui ont été mis en place".

"Il ne nous reste malheureusement qu'à attendre le passage pour espérer que les dégâts soient le moins possibles importants", a ajouté la ministre qui a assuré que "toutes les mesures de sécurité sont au rendez-vous".

"Nous aurons des difficultés importantes", a reconnu le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, rappelant que "la Guadeloupe était le centre logistique à partir duquel nous pouvions alimenter l'île de Saint-Martin et organiser l'ensemble des rotations aériennes et des approvisionnements".

Le ministère de l'Intérieur a précisé que 668 personnels de la sécurité civile et près de 3.000, tous services confondus, étaient déployés dans la zone Antilles.

Lors du passage d'Irma sur Saint-Mrtin et Saint-Barthélemy, le gouvernement avait été accusé par une partie de l'opposition et des habitants sur place d'avoir tardé à envoyer secours et renforts policiers.

Air France, Air Caraïbes et Corsair ont reporté des vols à destination ou en provenance de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France lundi. Tous les vols sont annulés dans les deux aéroports de Guadeloupe et Martinique.

mb/www.ipreunion.com avec l'AFP