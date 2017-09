Ce lundi 18 septembre, la nouvelle présidence de l'Université de La Réunion a dressé le bilan de la première année de mandature du contrat 2015-2019, signé avec le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le Président de l'Université et son équipe ont également dressé le bilan de la rentrée universitaire avec un focus sur les nouveaux dispositifs et la gestion de la hausse des effectifs. L'occasion a été donnée pour mettre en lumière les projets de l'année écoulée notamment le SOURCE, la formation tout au long de la vie, le pôle égalité, la valorisation de la recherche et la mobilité internationale. Un point sur le budget a été fait et également sur les projets à venir.

13 232 étudiants se sont inscrits pour le moment pour cette nouvelle année universitaire. Un chiffre qui n’est pas encore bouclé puisque les inscriptions ne sont pas terminées. Ainsi, pour accueillir et former ces étudiants l’Université, avec sa nouvelle gouvernance mise sur différentes actons. Ainsi, 129 millions d'euros en crédit de paiement de budget prévisionnel a été validé par l'Université de La Réunion pour l'année 2017. Une somme qui augmente mais qui est justifié selon l'Université : " Il est utilisé en cohérence avec les objectifs stratégiques de la mandature tout en assurant les dépenses nécessaires au fonctionnement courant de l'établissement". "La nouvelle gouvernance, partagée, a bénéficié de moyens supplémentaires.Obtenus, elle les a déployés pour des projets prioritaires : "La formation, réussite, particulièrement en licence, la valorisation de la recherche mais aussi de la sécurité.", explique Frédéric Miranville.

Au cours de la première année, l'équipe de Frédéric Miranville a souhaité développer le projet de mandature notamment en mettant en place le Schéma Opérationnel de l'Université de La Réunion adossé au Contrat d'Établissement (SOURCE). Le 10 juillet 2017, il a été voté. Le SOURCE a plusieurs objectifs stratégiques :

Un accompagnement, et la réussite pour tous en formation

L’Université a déployé la formation tout au long de la vie (FTLV) avec notamment la mise en place d’un guichet unique pour l’usager en partenariat avec l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE). Il sera à l’écoute des besoins de formation des personnes, ou des recrutements des entreprise avec un point d’honneur mis sur la proximité, la flexibilité et la réactivité avec des formations qualifiantes ou diplômantes L’équipe a également réactivé un dispositif expérimental, le cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieure et à l’Insertion Professionnelle (CPESIP). Il offre aux étudiants cherchant leur voie, une formation professionnaliste dédiée au projet professionnel. Ensuite, l’université a ouvert les portes d’un tout nouveau dispositif. Une classe préparatoire qui forme aux concours administratifs A et A+.

A la rentrée 2017-2018, le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage est marqué par la création de 14 nouveaux diplômes, par l’ouverture à l’alternance de 3 diplômes nationaux et enfin par l’ouverture de 11 diplômes à la Validation des acquis de l’Expérience. L’université s’est associé à l’Association pour le Développement Industriel de La Réunion dans le but d’améliorer l’avenir des jeunes grâce à la conduite d’études et d’actions communes telles que la promotion de l’innovation, la créativité, et l’esprit d’entreprises ou encore l’amélioration de l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle des étudiants. La formation des jeunes étudiants est importante mais aussi celle des enseignants. C’est pour cette raison que le Ministère a alloué des moyens pour la création d’un parcours pluridisciplinaire de licence à Master de métiers de l’Enseignement, de l’éducation et de la formation.

Une université européenne de référence sur l’axe Afrique-Asie

L’Université mise beaucoup sur l’extérieur. Elle met donc un point d’honneur à l’accueil des délégations et étudiants étrangers. Elle a également accueilli 10 délégations étrangères depuis janvier 2017, reçu 834 étudiants de 56 nationalités différentes dans le cadre du programme d’échange Erasmus +. Afin d’agrandir son rayonnement, plusieurs actions ont été menées en matière de relations internationales et de coopération régionale. Huit conventions de partenariats ont été signées et l’Université a accrut sa présence dans les grands événements internationaux.

Une recherche singulière au service de la société

Lors de cette première année, le pôle recherche de l’Université a été resructuré. Grâce au budget cinqu personnes ont intégré l’équipe ingénierie ce qui a permis d’accompagner de nombreux porteurs de projets et de déposer près de 20 millions de demande de financement propres à la recherche. 100 000 euros ont, quant à eux, été alloués pour les différents laboratoires afin de mener à bien la politique de développement et de recherche.

Une communauté unie-versitaire et égalitaire

L’Université de La Réunion est l’une des premières universités françaises à se doter d’un Pôle Egalité. Il permet ainsi de favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la mixité des filières, la lutte contre le harcèlement et autres violences, la conciliation entre vie de parent, et vie étudiants ou professionnelle, la valorisation des femmes dans les sciences et la recherche, l’accueil des personnes en situation de handicap. L’université souhaite également que chacun se sente concerné par chacun.

Une université numérique 3.0

Le numérique est d’ailleurs un point essentiel que ‘l’Université compte mettre à disposition des étudiant pour leur réussite. Ainsi, suite à un appel à projet, 9 ont été retenus. Ces innovations pédagogiques ont bénéficié d’une aide de près de 67 000 euros, financé à 50% par l’établissement universitaire. Le wifi sera quant à lui déployé partout sur les différents campus et les étudiants pourront désormais bénéficier d’un meilleur débit.

Une sécurité maximisée

L’établissement universitaire a mis en place un dispositif d’accès et de circulation au sein du campus du Moufia. Frédéric Miranville, président de l’Université insiste sur le fait que la sécurité est essentielle : "Nous misons tant sur la sécurité informatique que sur la sécurité patrimoniale".

Le budget de la mandature actuelle a également réservée une partie du budget au développement et à la modernisation des infrastructures de l'établissement universitaire mais aussi à l'embauche de douze personnes.

