BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 20 septembre 2017



- Ouragan Maria - Au moins deux morts et deux disparus en Guadeloupe

- Jean-Luc Mélenchon à La Réunion en 24 images... inattendues

- Mexique - Au moins 138 personnes tuées dans un séisme

- Réunion 1ère fait sa rentrée, les animateurs aussi

- Insee - Les prix ont baissé de 0,7 % en août

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Soleil, nuages, averses, il y en a pour tous les goûts

Ouragan Maria - Au moins deux morts et deux disparus en Guadeloupe

L'ouragan Maria "potentiellement catastrophique", menaçait les Iles Vierges et Porto Rico après avoir ravagé mardi La Dominique et fait au moins deux mort et deux disparus sur l'archipel français de La Guadeloupe. Avec des vents allant jusqu'à 270 km/h, Maria oscillait entre les catégories 4 et 5 (le maximum) et progressait dans la direction ouest-nord-ouest, menaçant des territoires déjà durement touchés par Irma il y a près de deux semaines.

Jean-Luc Mélenchon à La Réunion en 24 images... inattendues

Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, défenseur, dit-il, des plus démunis, pourfendeur des classes dominantes, du patronat abuseur et des médias scélérats était à La Réunion du vendredi 15 septembre au dimanche 17 septembre 2017. Il a beaucoup parlé avec les journalistes. Ceux d'ici et ceux venus de Métropole pour lui demander pourquoi il était à La Réunion et pas à la fête de l'Humanité. Convivial, presque cordial, et c'est suffisamment rare pour le souligner, il a répondu (parfois très longuement) à toutes les questions des médias. L'occasion pour le photographe d'Imaz Press Réunion de figer quelques expressions souvent... inattendues

Mexique - Au moins 138 personnes tuées dans un séisme

Edifices effondrés, scènes de panique : Au moins 138 personnes ont péri mardi lors d'un violent séisme de magnitude 7,1 qui a secoué le centre du Mexique, dont la capitale, 32 ans jour pour jour après celui de 1985 qui avait fait plus de 10.000 morts. Le bilan provisoire du gouvernement mexicain comptabilise les décès répartis sur plusieurs Etats, voisins de Mexico, où l'on comptait 36 morts: Puebla (29), Morelos (64) et l'Etat de Mexico (9)

Réunion 1ère fait sa rentrée, les animateurs aussi

Le 21 août dernier, Réunion 1ère Radio a fait sa rentrée. Presqu'un mois après, il est l'heure de faire la liste des nouveautés que les auditeurs ont pu constater sur les ondes de la radio publique. Des nouveautés qui concernent trois piliers : l'information, les invités et la musique. Les animateurs et journalistes se donnent ainsi pour mission d'être plus proches des auditeurs.

Insee - Les prix ont baissé de 0,7 % en août

En août 2017, les prix à la consommation baissent de 0,7 % à La Réunion. "Cette baisse s'explique essentiellement par la diminution des tarifs de transports aériens de voyageurs. Les prix des services de communication et de l'alimentation baissent également" explique l'Insee. À l'inverse, les prix de l'énergie sont en légère hausse. "Sur un an, les prix diminuent de 0,3 % à La Réunion, alors qu'ils augmentent de 0,9 % en France" souligne l'institut de la statistique

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Soleil, nuages, averses, il y en a pour tous les goûts

Grand soleil au au Pas de Bellecombe et au Maido. Ciel est très nuageux sur le pourtour de l'île. Des petites averses sur les flancs du volcan. Telles sont les prévisions des météorologues pour la journée du mercredi 20 septembre 2017