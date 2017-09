Alors qu'elle était quasiment absentes ces dernières années, c'est en masse que les baleines sont venues dans les eaux réunionnaises cet hiver 2917. Les géantes des mers sont là pour donner naissance à leurs baleineaux dans un océan bien plus chaud et donc plus accueillants pour leurs petits que les mers glaciales où elles ont l'habitude d'évoluer. Elles sont donc là et ne ne rechignent jamais à se donner en spectacle. Jean-Michel Prevet les a filmé du ciel avec un drone mais également sous l'eau. Le tout dans le respect de la charte d'approche des baleines. Les images sont saisissantes de beauté. A voir absolument (Photo rb/Imaz Press Réu,nion)

