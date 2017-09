Grosse affluence ce mardi soir 19 septembre 2017 au rond-point du Sacré Coeur au Port. Des opposant à la loi travail qui se préparaient à manifester, des opposants à la diminution des contrats aidés ? Non rien de tout cela. Renseignement pris, l'enseigne de fast food située dans ce secteur, elle est remplacée par une... enseigne de fast food. En effet, en lieu en place de Quick, Burger King s'est installé. Le roi autoproclamé du steack et de la frite a ouvert ses portes ce mardi 19 septembre. Les papilles toutes retournées par les odeurs de viandes fumantes, de frites à l'huile et de sauces en tous genres, les clients ont accourus de toutes parts. L'affaire a provoqué de longues files d'attentes devant le drive du fast food et des gros bouchons gratinés (oui, le jeu de mot est limite...) dans la zone... Eh oui...

La file d'attente devant le drive du fast food filmé par Joffrey Savigny et mis en ligne sur Facebook