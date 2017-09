Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, défenseur, dit-il, des plus démunis, pourfendeur des classes dominantes, du patronat abuseur et des médias scélérats était à La Réunion du vendredi 15 septembre au dimanche 17 septembre 2017. L'ami des "gens" a été reçu par son "petit frère" le député Jean-Hugues Ratenon. Il s'est rendu à la mairie du Port et a été reçu par le maire Olivier Hoarau qu'il a qualifié de "jeune insoumis". Il a rendu hommage à Paul Vergès qui ne l'a "jamais soutenu", avec qui il "n'a pas toujours été d'accord" mais qui était "un grand homme". Il a mangé des samoussas sur le marché forain de Sainte-Marie. Il a parlé de requins qu'"il faut éloigner des côtes" et de nouvelle route du littoral "pour laquelle se pose le problème des carrières". Il a aussi beaucoup parlé avec les journalistes. Ceux d'ici et ceux venus de Métropole pour lui demander pourquoi il était à La Réunion et pas à la fête de l'Humanité. Convivial, presque cordial, et c'est suffisamment rare pour le souligner, il a répondu (parfois très longuement) à toutes les questions des médias. L'occasion pour le photographe d'Imaz Press Réunion de figer quelques expressions souvent surprenantes (Photos rb/www.ipreunion)

