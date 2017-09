Grand soleil au au Pas de Bellecombe et au Maido. Ciel est très nuageux sur le pourtour de l'île. Des petites averses sur les flancs du volcan. Telles sont les prévisions des météorologues pour la journée du mercredi 20 septembre 2017. Nous publions ci-dessous l'intégralité du bulletin de Météo France

Le temps est toujours remarquable au Pas de Bellecombe et au Maido. Avec des températures supérieures aux normales saisonnières et un grand soleil.,Le ciel est très nuageux sur le pourtour de l'île, avec des éclaircies un peu plus fréquentes que la veille.

Quelques averses faibles peuvent se déclencher à mi pente et sur les flancs du volcan, du côté des hauts de Sainte-Rose par exemple. L'alizé de Sud-Est se maintient en s'orientant un peu plus à L'Est et donne de bonnes rafales autour de 50 km/h sur les côtes Nord et Sud. Un vent de Sud faible à modéré rentre temporairement sur la région des plages cet après-midi.

La mer est agitée au vent, et au déferlement d'une houle modérée de sud-ouest s'amortissant progressivement en journée.