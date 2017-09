Le 21 août dernier, Réunion 1ère Radio a fait sa rentrée. Presqu'un mois après, il est l'heure de faire la liste des nouveautés que les auditeurs ont pu constater sur les ondes de la radio publique. Des nouveautés qui concernent trois piliers : l'information, les invités et la musique. Les animateurs et journalistes se donnent ainsi pour mission d'être plus proches des auditeurs.

Le 21 août dernier, Réunion 1ère Radio a fait sa rentrée. Presqu'un mois après, il est l'heure de faire la liste des nouveautés que les auditeurs ont pu constater sur les ondes de la radio publique. Des nouveautés qui concernent trois piliers : l'information, les invités et la musique. Les animateurs et journalistes se donnent ainsi pour mission d'être plus proches des auditeurs.

Ils se sont tous donnés rendez-vous au village bienvenue à Sainte-Marie pour rencontrer leurs confrères. Les journalistes et animateurs de Réunion 1ère Radio ont organisé une conférence durant laquelle ils ont exposé toutes les nouveautés et la programmation de l'antenne pour cette nouvelle rentrée. "Nous gardons la même ligne. Nous sommes dans la continutité mais nous voulons être plus proches des Réunionnais" déclare Erci Baraud, directeur régional de Réunion 1ère.

Pour cela, chaque jour, afin d'informer un maximum les auditeurs, ce sont 16 rendez-vous avec l'info qui leur sont donnés. "Les Réunionnais ont un vrai intérêt pour l’actualité, à la fois locale/régionale nationale et internationale : Proximité, réactivité, qualité, rigueur et pluralisme, ce sont les valeurs de la rédaction Radio Réunion 1ère afin de mieux répondre à leurs attentes" indique la Radio. Les journaux de la rédaction sont diffusés toutes les demi-heures de 5h00 à 7h30 et toutes les heures de 8h00 à 18h00 renforcés par l’offre de France Info et de RFI.

Pour Karl Sivatte, rédacteur en chef de Réunion 1ère Radio, la radio a encore sa place dans un monde de plus en plus numérique @Ipreunion pic.twitter.com/kD6mnuAbIU

— Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 19 septembre 2017

- Des animateurs passionnés -

Pour faire vivre l'antenne chaque jour, de nombreux animateurs et journalistes sont à l'écoute de la population. Dès 5h, les jours de semaine, c'est Isabelle Hoarau qui a les commande de l'antenne pour l'émission Gran Matin. Une émission qu'elle anime avec "sourire" avec Prisca qui elle est en direct de tous les coins de la Réunion.

Isabelle Hoarau se lève chaque jour à 3h du matin... Mais la panne de réveil, elle connait ? @Ipreunion pic.twitter.com/vLAEprXKsZ

— Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 19 septembre 2017

Pas de panne de réveil pour le moment, mais Isabelle assure qu'avoir une bonne organisation et une bonne hygiène de vie est la solution pour être en forme chaque matin. Elle se couche chaque soir vers 19h30 et même quand elle est invitée à des mariages le vendredi soir.

Isabelle Hoarau, animatrice radio de Réunion 1ère de 5h à 8h pour l'émission Gran Matin raconte une petite anecdote. @Ipreunion pic.twitter.com/J0vfWTf7AX

— Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 19 septembre 2017

Jacky Revel anime la nouvelle émission "Le grain de sel de l’actu" du lundi au vendredi de 9h à 10h. Il explique le concept de sa chronique humoristique :

Jacky anime Le grain de sel de l’actu, chronique humoristique sur l’actu déclinée en émission où les auditeurs prennent la parole @Ipreunion pic.twitter.com/603pRFWZo3

— Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 19 septembre 2017

Miguel, lui, a rejoint l'équipe de Réunion 1ère en juin dernier et c'est lui qui assure chaque week-end.

Miguel anime Réunion1ère radio le week-end, donc pas trop le temps de faire la fête @Ipreunion pic.twitter.com/Dv5QsCSXY0

— Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 19 septembre 2017

Les nouveautés de Réunion 1ère :

- En Direct de la Réunion : Prisca, Rodee et Michel sillonnent la Réunion du lundi au vendredi de 5h à 10h et de 16h à 18h à la rencontre de ceux qui font vivre le pays.

- Le grain de sel de l’actu, chronique humoristique sur l’actu déclinée en émission où les auditeurs prennent la parole, avec Jacky Revel du lundi au vendredi de 9h à 10h.

- A Votre Service : émission où la vie de l’entreprise est au cœur des préoccupations (recherche d’emploi, formations, métiers, petites annonces, etc...) du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Ingrid.

- Rogaton avec Rocaya qui revient sur la diffusion de l’Amour Lé Dou en télé, tous les vendredis de 14h à 16h

- Samedi et vous : les samedis avec Sonia Tarby de 9h à 11h : on remonte le temps et on égrène les décennies en musique et avec les souvenirs des auditeurs.

- Des Hauts et des Bas : les dimanches avec Claude Montanet de 9h à 10h : Claude part sur les chemins de Réunion et recueille des témoignages sur la vie de Réunionnais.

- Musique Lontan : avec Arno Bazin les dimanches de 10h à 11h30 : le patrimoine musical de la Réunion avec des témoins invités en studio et des disques à la demande

de/www.ipreunion.com