BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 21 septembre 2017



- Deuxième test pour Emmanuel Macron - Les anti-loi Travail redescendent dans la rue

- Une 24ème édition pour informer et sensibiliser - Une journée dédiée à la maladie d'Alzheimer

- Les petits artisans pêcheurs réclament la Légine pour Tous - Ils contestent le projet de Réunion Pêche Australe

- 2ème édition du trophée de la femme au complexe Félix-Guichard à Saint-Anne - Femmes as du volant et de la mécanique

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un temps perturbé

Deuxième test pour Emmanuel Macron - Les anti-loi Travail redescendent dans la rue

Les manifestants reviennent dans la rue ce jeudi 21 septembre 2017 afin de contester la réforme du Code du Travail par ordonnances après la première manifestation du 12 septembre. Un appel à la grève relayé localement par l'intersyndicale CGTR-CFDT-UNSA-FSU-UNEF. Tous dénoncent "une régression sociale".

Visite à La Réunion - Jean-Luc Mélenchon a voyagé en business et ses collègues en éco

Jean-Luc Mélenchon était en séjour à La Réunion du vendredi 15 septembre au dimanche 17 septembre 2017. Les députées Insoumises Mathilde Panot et Danièle Obono étaient à ses côtés. Pour la visite, pas dans l'avion. Invitée sur le plateau de CNews, Danièle Obono a confirmé que le chef de file a voyagé en business alors qu'elle et Mathilde Panot étaient en classe éco. "C'est quand même un voyage d'au moins 10h" a expliqué la député" de la 17 circonscription de Paris, avant de demander au journaliste quel est "l'enjeu politique de cette question"

Une 24ème édition pour informer et sensibiliser - Une journée dédiée à la maladie d'Alzheimer

Ce jeudi 21 septembre marque la 24ème journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. A la Réunion selon les chiffres de l'agence Régionale de la Santé, 6 200 personnes sont potentiellement atteintes de démences de type Alzheimer ou de pathologies apparentées en 2016. Ces maladies neuro-dégénératives se traduisent par des atteintes cognitives, des troubles de la mémoire, du langage, de la personnalité et du comportement, et évoluent vers une dépendance sévère. Pour lutter contre cette maladie, de nombreuses activités sont organisées notamment pour informer et sensibiliser le plus grand nombre autour de ces pathologies.

Les petits artisans pêcheurs réclament la Légine pour Tous - Ils contestent le projet de Réunion Pêche Australe

Ce mercredi 20 septembre, le président du comité des pêches, Bertrand Baillif et une vingtaine de pêcheurs se sont réunis devant la Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI). Pour la majorité, des pêcheurs artisanaux qui craignent la disparition du projet " Légine pour tous ", qu'ils avaient voté à 80% en janvier dernier. Ce projet est menacé par celui de Réunion Pêche Austral (RPA), un des 5 armements français autorisé à la pêche de la légine par la préfecture des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). 80 pêcheurs y ont déjà souscrit contre un droit d'entrée de 2000 euros.

2ème édition du trophée de la femme au complexe Félix-Guichard à Saint-Anne - Femmes as du volant et de la mécanique

Drift, karting, pilotage, changement d'une roue ? Des loisirs et des tâches réservés aux hommes ? Ce dimanche 24 septembre, les rôles s'inversent le temps d'une journée: le complexe Félix Guichard (CFG) à Sainte-Anne (Saint-Benoît) et ses partenaires donnent l'opportunité aux femmes de montrer tous leurs talents lors de la seconde édition du trophée de la femme

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un temps perturbé

"C'est un temps perturbé qui se profile à l'horizon" pour ce jeudi 21 septembre 2017 indique Météo France dans un court bulletin (les météorologues suivent l'appel à la grève lancé par les syndicats au niveau national. Nous publions ci-dessous ces prévisions minimalistes