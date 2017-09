Ce jeudi 21 septembre marque la 24ème journée mondiale de la maladie de l'Alzheimer. A la Réunion selon les chiffres de l'agence Régionale de la Santé, 6 200 personnes sont potentiellement atteintes de démences de type Alzheimer ou de pathologies apparentées en 2016. Ces maladies neuro-dégénératives se traduisent par des atteintes cognitives, des troubles de la mémoire, du langage, de la personnalité et du comportement, et évoluent vers une dépendance sévère. Pour lutter contre cette maladie, de nombreuses activités sont organisées notamment pour informer et sensibiliser le plus grand nombre autour de ces pathologies.

Ce jeudi 21 septembre marque la 24ème journée mondiale de la maladie de l'Alzheimer. A la Réunion selon les chiffres de l'agence Régionale de la Santé, 6 200 personnes sont potentiellement atteintes de démences de type Alzheimer ou de pathologies apparentées en 2016. Ces maladies neuro-dégénératives se traduisent par des atteintes cognitives, des troubles de la mémoire, du langage, de la personnalité et du comportement, et évoluent vers une dépendance sévère. Pour lutter contre cette maladie, de nombreuses activités sont organisées notamment pour informer et sensibiliser le plus grand nombre autour de ces pathologies.

En 2020, ils seront probablement 20 000 individus à être atteints de la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui est avant tout déterminée par l'âge. En effet, les chiffres de l'Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (l’ORS) montrent que 7% des malades ont entre 75 et 79 ans, 28% entre 85 et 89 ans et 47% ont plus 90 ans, avec une surexposition des femmes après 75 ans (21% sont atteintes contre 13% des hommes).

Le vieillissement de la popuation réunionnaise est d'ailleurs un facteur qui explique l'augmentation du nombre de personnes malades d'Alzheimer. A cela s'ajoute les faceteurs de risques plus présents à La Réunion tels que le diabète, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux mais aussi le tabagisme, l'inactivité physique...

Face à cette problématique, le Plan Maladies Neuro-Dégénératives à été mis en place en 2014 et se poursuit jusqu'en 2019. Il arrive s'adresse aux malades d’Alzheimer et à leurs aidants mais aussi aux personnes concernées par des pathologies telles que la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Un diagnostic régional a été réalisé avec les acteurs de santé, médico-sociaux et sociaux, mais aussi les patients et leurs familles. Depuis 2016, de nombreuses actions ont été menées par les différents acteurs autour des 4 axes structurants du plan :

Améliorer le diagnostic, la recherche et l’accompagnement post-diagnostic

Développer l’accès à une prise en charge adaptée sur tout le territoire

Coordonner les parcours pour éviter les ruptures d’accompagnement

Soutenir les proches aidants

Cette journée du 21 septembre est l'occasion pour France Alzheimer Réunion de se mobiliser. Cette année, c'est Marie-Alice Sinaman qui est la marraine de la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer. L'association propose à plusieurs centaines de familles dans le département de nombreuses actions de soutien notamment à Saint-Denis. Autour de la Journée mondiale, différents événements seront organisés pour venir à la rencontre de bénévoles, de professionnels, d’experts pour s’informer et agir ensemble.

Programme :

Une conférence sur le thème : "Protéger une personne âgée vulnérable" le jeudi 21 septembre à 18h à l'Amphi du CHU à Saint-Denis. Interviendront Dr Yasmina Djardem, Médecin gériatre et Florence Breysse, Vice-Procureur. Se suivra une soirée thématique sur les personnes âgées vulnérables / modes de protection juridiques et autres / infos utiles pour les aidants, les professionnels ou libéraux.

Une pièce de théâtre : "Le Père" par la Compagnie Inventaire, le samedi 23 septembre à 19h à l'Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis. L'entrée est de 20 €. Billetterie : 02 62 94 30 20.

Metteur en scène : Nathalie Froment. Synopsis : A 80 ans, le vieil André n’a plus toute sa tête... La pièce de Florian Zeller "Le Père" est centrée sur un personnage, qui perd ses repères et s’accroche à une existence qu’il ne veut pas quitter, mais dont il ne comprend plus les règles.

Une quête sur la voie publique, les 22, 23, 24 septembre sur toute l’île

Un Village Alzheimer, le dimanche 24 septembre - 8h / 12h au Coeur Vert Familial. L'accès est libre et gratuit

Une course et une marche le dimanche 24 septembre sur le sentier littoral Nord. La participation est de 10 €

de/www.ipreunion.com