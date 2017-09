"C'est un temps perturbé qui se profile à l'horizon" pour ce jeudi 21 septembre 2017 indique Météo France dans un court bulletin (les météorologues suivent l'appel à la grève lancé par les syndicats au niveau national. Nous publions ci-dessous ces prévisions minimalistes

En cette fin de semaine, le temps se dégrade plus franchement et l'atmosphère devient de plus en plus humide. En effet, dès la matinée, l'Est se retrouve sous la pluie. Ces pluies se décalent ensuite en journée et l'ensemble de l'île semble concerné par cette dégradation. C'est donc un temps perturbé qui se profile à l'horizon.

Les températures maximales sont de l'ordre de 25 à 27°C sur le littoral et 13°C au Pas de Bellecombe. Le vent est modéré de secteur Est-Sud-Est avec des rafales de 60km/h sur les côtes exposées et des brises de Saint-Pierre à la Possession.

La mer est peu agitée à agitée au vent.