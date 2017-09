BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 22 septembre 2017



Cher M.Macron, 30 euros de plus pour les gramounes ne font pas la démocratie

Ce mercredi 20 septembre 2017, deux revalorisations ont été annoncées : 30 euros de plus pour le minimum vieillesse et 50 euros du côté de l'allocation adulte handicapé. Une augmentation, certes, bienvenue, mais certainement insuffisante. Vivre avec moins de 900 euros par mois, cela relève du parcours de combattant. Et si la démocratie n'est "pas dans la rue", pour reprendre les propos du chef de l'État, elle n'est sans doute pas non plus dans le montant de ces deux allocations.

Rentrée des pétrels : "sans la population, la protection de l'environnement n'est rien"

Comme chaque année, les pétrels de Barau et les pétrels noirs de Bourbon font leur retour sur l'île pour se reproduire. Avant "la rentrée des pétrels", l'événement organisé par la commune de Saint-Louis avec le Parc national de La Réunion à travers le projet Life+ Pétrels. Le point avec Camille Payet, chargée de communication du projet, sur les conditions de vie des pétrels et les gestes à suivre pour les habitants de l'île.

La manifestation démarre ce vendredi à Saint-Joseph - C'est parti pour le Manapany Festival

La dix-septième édition du Manapany Festival débute ce vendredi 22 septembre 2017. Elle se tiendra jusqu'au dimanche 24 septembre. Trois jours de fête rythmés entre autres par par les concerts, les sports de pleine nature, des activités de loisir et de bien-être. Focus sur ce premier jour de festivités.

15 agents EDF réunionnais vont prêter main forte aux Antilles

Ce jeudi 21 septembre 2017, 15 agents réunionnais d'EDF ont décollé en direction de Pointe à Pitre. Ils ont été appelés d'urgence, suite au passage des deux ouragans Irma et Maria aux Antilles. Les phénomènes dévastateurs ont affecté le réseau électrique en Martinique et en Guadeloupe. Nous publions le communiqué d'EDF relatant les priorités des techniciens et leurs missions sur place ci-dessous.

Météo France ladi i koné pa ankor si la fé - Le temps se dégrade franchement

Ce vendredi matin 22 septembre 2017, il commencera à pleuvoir dans l'est et le mauvais temps se propagera ensuite à l'ensemble de l'île, prévoit Météo France