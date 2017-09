L'Orange Business Tour s'est installé à La Réunion pour deux jours. L'événement adressé à toutes les entreprises et collectivités, quelque soit leur taille, a pour objectif de leur proposer des solutions pour les accompagner dans les transformations digitales. Cette année, la cyber sécurité est un point essentiel qui sera abordé avec les participants de l'événement. Le thème de cette nouvelle édition : L'humain au coeur de l'expérience digitale.

L'Orange Business Tour s'est installé à La Réunion pour deux jours. L'événement adressé à toutes les entreprises et collectivités, quelque soit leur taille, a pour objectif de leur proposer des solutions pour les accompagner dans les transformations digitales. Cette année, la cyber sécurité est un point essentiel qui sera abordé avec les participants de l'événement. Le thème de cette nouvelle édition : L'humain au coeur de l'expérience digitale.

Une rencontre Business tou Business avec plus de 30% d'augmentation de participation. L'Orange Business Tour a attiré plus de public que les années précédentes. Le 20 septembre était consacré à la rencontre entre les professionnels et les PME et le 21 septembre aux entreprises et collectivités de plus de 20 salariés. Durant deux jours, Orange Business Services a proposé aux participants de rendre leurs idées, réalité. Des conférences, des ateliers et des démonstrations pour co-construire et concrétiser les projets digitaux des entreprises. Franck Rabourg, nouveau directeur de l'agence entreprise Réunion-Mayotte depuis six semaines considère que c'est une opportunité pour les entreprises de découvrir des nouveautés numériques, des solutions et d'échanger avec les experts internes oranges et les partenaires :

Le nouveau directeur de l'agence entreprise Réunion Mayotte explique la particularité de l'Orange Business Tour 2017. @ipreunion pic.twitter.com/D7IybBzqyP — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 21 septembre 2017

Un évenement qui fait le tour de France et qui vient pour la troisième année consécutive à La Réunion.

François Guy, directeur commercial entreprise Orange France explique pourquoi l'#OBTOUR a sa place à La Réunion @Ipreunion pic.twitter.com/uJ1SJgcwMH — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 21 septembre 2017

Ce jeudi 21 septembre, les représetants de collectivités ont participé avec plaisir à l'Orange business Tour. Parmi eux, Jimmy Hoareau et Yannick Filain. Tous les deux ont expliqué avoir trouvé de nouvelles idées et solutions de développement numérique.

Yannick Filain représente la Mairie de La Possession à l'Orange Business Tour. Il y a trouvé de nouvelles idées pour la commune @Ipreunion pic.twitter.com/cZbIjdt6H9 — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 21 septembre 2017

Jimmy Hoareau représente le groupe CRC et il a trouvé de nouvelles idées à l'Orange Business Tour @Ipreunion pic.twitter.com/fqnCdduzfp — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 21 septembre 2017

Cette année un point particulier a été mis en avant, c'est la sécurité. L'Orange business Tour s'est terminé hier mais se poursuit le show-room passe dans toutes les régions de France