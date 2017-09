Ce vendredi 22 septembre 2017, une vaste opération de contrôlé a été menée dans l'est entre 11 heures et 13 heures. 209 personnes ont été contrôlées, ce qui a permis de relever trois détentions de stupéfiants, un transport d'arme blanche ainsi que plusieurs délits routiers. L'opération a été menée par les forces de police et de gendarmerie. (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Dans le but de "lutter contre les cambriolages et divers petits trafics associés", une opération de contrôle a été dirigée sur les communes de Sainte-Suzanne, Bras-Panon et Saint-André. 30 gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît ont été mobilisés. S'y sont ajoutés un maître de chien et un hélicoptère de la gendarmerie. Les fonctionnaires de la police nationale de Saint-André sont également intervenus.

Sur les 209 personnes contrôlées, 3 détentions de stupéfiants ont été relevées ainsi qu'un transport d'arme blanche et plusieurs délits routiers : alcoolémie, défaut d'assurance ou défaut de permis.