Prévue pour débuter ce 24 septembre à Saint-Pierre, la huitième édition de Sentez-vous sport débutera ce mercredi 27 septembre. Trois jours durant lesquels sera mis en avant la pratique du sport. Le but étant d'informer et de sensibiliser le public réunionnais à l'activité sportive. Cette année la particularité réside dans la mise en place d'activité pour les entreprises.

Organisé par le Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion avec la participation de plusieurs partenaires, Sentez-vous Sport sera lancé le 17 septembre avec la journée internationale du sport scolaire partout sur l'île. Les associations sportives scolaires, l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) et l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) interviendront dans les établissements afin de proposer aux élèves diverses activités sportives. Jeux lontan, initiation aux sports innovants, randonnée, course d'orientations, autant d'ativités qui leur seront proposées. Betty Law-Weng-Sam, déléguée USEP, secteur Nord déclare que cette journée a également pour thème la responsabilisation des jeunes, notamment en leur faisant participer à l'organisation des jeux proposés.

En plus du jour consacré au sport scolaire, cette année, les entreprises auront une journée qui leur sera dédiée grâce à l'UFOLEP. En effet, les funny games programmés le 30 septembre sur le terrain de beach volley de Saint-Paul a pour objectif d'introduire le sport- santé dans l'entreprise. Le concept est simpe, une équipe mixte de cinq personnes devra faire une série d'épeeuves ludiques, celle qui aura le plus de points à la fin de la journée, remportera le jeu et l'honneur d'avoir gagner puisqu'aucun cadeau n'et attribué au vainqueur.

Monique Cathala, présidente du CROS annonce les grandes lignes de la huitième édition du Sentez-vous Sport à La Réunion @ipreunion pic.twitter.com/CPBifdpqcs — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 22 septembre 2017

Les funny games (PRO) c'est aussi le moyen de confronter 5 salairés/partrons et 5 jeunes en apprentissage/ en formation / demandeurs d'emplois. Selon Monique Cathala, présidente du CROS, c'est un moyen pour chaque partie d'apprendre à se connaitre en dehors du cadre du travail. La participation aux funny games est gratuite et nécessite une incriptions sur le site de l'UFOLEP 974.

Et le dimanche 1er octobre, c'est le grand public qui est convié à l'événement sportif. Le jardin de l'Etat s'apprête à recevoir plus d'un millier de personnes. Au programme, zumba, tir à l'arc, body combat, danse en ligne... Un village sport-santé sera mis à la disposition du public. Ce dernier pourra s'informer et se faire dépister également par le service médico-social présent sur place.

