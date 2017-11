La Fédération socialiste de La Réunion s'est rassemblée ce lundi 20 novembre 2017 à son siège, situé à Sainte Clotilde afin d'exposer ses réflexions sur la refondation du Parti socialiste. Cette action est présentée comme une oeuvre collective à laquelle tous les sympathisants du mouvement socialiste sont invités à participer lors de forums.

La secrétaire d’Etat, Ericka Bareigts et le premier secrétaire fédéral Philippe Leconstant se sont exprimés sur la nécessité de repenser le fonctionnement du parti socialiste.

Comme l’a déclaré Philippe Le Constant : "Au lendemain des défaites historiques que nous avons subies, nous devons réfléchir, proposer et agir pour nous réinventer." Il s’agira donc pour le Parti de faire le bilan de ces 5 années passées sous la présidence de François Hollande mais aussi d’analyser les causes de leur défaite.

S’adapter à un monde en constante évolution

Pour les représentants du parti, cette initiative permettra de poser les bases d’une ligne politique innovante, sociale et écologique dont la première étape est l’organisation de forums d’échanges et de débats sur des thèmes proposés par le Parti socialiste. En effet, l’important taux d’abstention lors des votes et la montée du numérique suscitent des questions sur l’adaptation du parti socialiste à une société en constante évolution, tout en gardant son identité progressiste et ses valeurs.

De la départementalisation à l’émancipation de La Réunion

Soucieuse d’assurer une sécurité alimentaire et énergétique à la Réunion, Ericka Bareigts aborde la mise en place d'une politique de l’émancipation. Notamment en développant la connectivité de l’île par des lignes de connexions aériennes et maritimes et en soutenant des filières d’avenir telle que la pêche. Elle s’exprime sur le sujet dans la video ci -après :

Ericka Bareigts : "Est-ce que les Réunionnais sont prêts à s'émanciper ?" pic.twitter.com/MiHkZHPoXD — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 20 novembre 2017

Trois forums sur la refondation du Parti socialiste se dérouleront aux dates suivantes :

- le samedi 25 novembre 2017, un forum socialiste destiné aux familles socialistes aura lieu au Cinéma Le Plaza à Saint-Denis à partir de 15 H.

- le mardi 28 novembre 2017, un forum ouvert à tous aura lieu au Village Corail de Saint-Gilles pour les zones Ouest et Sud à 17H30.

- Le mardi 5 décembre 2017, un forum ouvert à tous aura à nouveau lieu au Cinema Le Plaza pour les zones Nord et Est à 17H30.