Ce dimanche 19 novembre 2017, une opération nettoyage a été menée sur le Cap La Houssaye, à Saint-Paul. Au total, ce sont 280 kg de déchets qui ont été ramassés. Pas moins de six litres de mégots ont également été découverts. Ce sont les "Amis Sisyphiens du Cap" qui ont mené l'action, accompagnés d'une équipe d'étudiants de "Best Run".

L’opération de nettoyage du dimanche 19 novembre 2017 dans la matinée - intitulée "Cap La Houssay’Sale" - a porté ses fruits. Les équipes de plongeurs ont remonté 280 kg de déchets pour 8 m3 et 6 litres de mégots ! Cette information, relayée sur la page Facebook du photographe Thierry Peres témoigne de la réussite de cette opération.

Rappelons que cette action a été menée dans le cadre d’une journée de sensibilisation à la gestion de déchets au Cap Lahoussaye par l’association étudiante "Best Run" et celle des "Amis sisyphiens du Cap", en partenariat avec l’association Grand’Air, la Réserve Marine, Kélonia et Globice.

D’autres photos peuvent être consultées à partir de Google photos, dans l’album : Opération de nettoyage "Cap la Houssaye’sale" Pollution Thierry Peres.