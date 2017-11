Football, basket, course à pied... Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end ci-dessous.

Football: 21ème journée de championnat

La 21ème journée de championnat R1 a eu lieu ce week end. Avec une nouvelle victoire (la 20ème en 21 journée), la St Pierroise officialise son titre de champion à cinq journées de la fin, son 3ème d'affilée. L'Excelsior et Ste Marie sont toujours 2ème et 3ème.

St Denis – Ste Marie 0-0

Marsouins – Gd Bois 2-3

Jeanne d'Arc – Ste Suzanne 1-2

Léopard – SDEFA 2-2

Trois Bassins – Excelsior 2-2

St Pierroise – St Pauloise 4-0

Petite Ile – St Lousienne 1-2

Handball: Quarts de finale du trophée de la Réunion

Les quarts de finale masculins et féminins du trophée de la Réunion ont eu lieu ce week end au Tampon 23ème.

Masculins

AS Château-Morange – Joinville 26-20

ASHB Tampon – HBC Possession 35-28

Case Cressonnière – Lasours 31-28

Saint-Pierre – JSB 33-31

Féminines

HBF St-Denis – Bois de Nèfles 32-18

JSB – FC Port 31-19

Tamponnaise HB – Cressonnière 23-20

ASL Piton – ASMJC Saint-Louis 28-34

Basketball: 7ème journée féminine

La 7ème journée du championnat régional féminin a eu lieu samedi. Le BCD a subi la loi de la Tamponnaise mais reste leader du championnat avec 13 points, devant cette même équipe Tamponnaise avec 12 points et un match de retard!

Tamponnaise BB 1 - BC Dionysien 63-46

CS Portois - CO Montagne 58-52

Saint-Pierre BB – Aiglons 58-55

Sainte-Marie - Tamponnaise BB 2 69-58

A2ML - BC Saint-Leu 40-51

Basketball: 9ème journée masculine

La 9ème journée du championnat pré national masculin a eu lieu ce week end. Le BCD reste ainsi leader du championnat avec 18 points, contre 17 pour St Paul et 16 pour St Pierre.

Tamponnaise BB - CO Montagne 69-42

Saint-Pierre BB - MC Etang-Salé 82-43

BC Dionysien - Aiglons 81-53

BC Saint-Paul - Sainte-Marie 100-68

Volleyball: 7ème journée masculine

La 7ème journée de R1M a eu lieu ce week end. Le TGV qui n'a pas joué en raison de la programmation de son match contre le SDOVB le 25 novembre, reste tout de même en tête du championnat avec 18 points, devant St Pierre 15 points et les Aigles blancs 14 points.

VB2CO - VBC Saint-Denis 0-3 (16-25, 13-25, 15-25)

VB Saint-Pierre - Aigles Blancs 1-3 (23-25, 18-25, 26-24, 20-25)

AV Entre-Deux - VBC Saint-Leu 0-3 (23-25, 23-25, 19-25)



Volleyball: 8ème journée féminine

La 8ème journée du championnat R1F a eu lieu samedi. Le TGV au repos forcé reste malgré tout en tête du championnat, rejoint par le SDOVB avec 21 points. Le VB2CO pointe loin derrière avec seulement 13 points.

VB2CO - Sainte-Marie VB 3-1 (25-23, 25-23, 17-25, 25-19)

VB Saint-Pierre - VBC Saint-Leu 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)

Aigles Blancs - Saint-Denis Olympique 1-3 (25-16, 22-25, 25-19, 25-9)

VBC Saint-Denis - ASV Saint-André reporté au 25 novembre

Rugby: 2ème journée retour honneur

La 2ème journée de la phase retour du championnat honneur élite a eu lieu samedi. St Paul a engrangé un nouveau succès et pointe en tête du championnat avec 25 points, contre 22 pour l'Etang Salé qui compte un match de retard.

XV Dionysien – Saint-Paul 20-22

Chaudron – Etang-Salé 12-21

Exempt : Saint-Pierre

Trail : Kalla Nescafé

Le CAPOSS organisait dimanche la Kalla Nescafé, un trail de 20km et 900m de dénivelé au départ de la Possession. Sans surprise, Juanito Lebon s'est encore imposé, pour la 6ème fois cette saison. Le Cafriplainois n'a jamais été inquiété même si son dauphin du jour, Jean Patrice Payet, l'a accroché pendant tout le sentier Kalla. A l'arrivée il s'impose en 1h41, contre 11h44 pour Payet et 1h47 pour Jean Louis Robert. Côté féminn, Hortense Bègue a survolé la course en 2h14, devant Hélène Valette en 2h17 et Héloise Brunot en 2h20. Au total, ce sont 876 coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée.

Trail: Urbain à St Leu

L’association Réunion Demain organisait samedi en fin de journée le trail urbain de Saint-Leu avec 13 km et 500m de dénivelé positif. Après sa victoire sur le trail urbain de St Denis, Jean Marie Cadet a récidivé à St Leu, devançant Loic Boyer de 7 secondes et Mickael Chamand de 12 secondes... Côté féminin, victoire d'Irène Jobard en 1h20, devant Lala Salma en 1h23 et Stéphanie Hoarau en 1h24.

Course à pied: Cross de Langevin

Le St Jo trail team organisait son cross ce dimanche matin sur le site de Langevin. Les vainqueurs par catégorie sont:

Masters H : Jacques André Morel

Masters F: Anne Atia

Seniors H : Attoumane Abdoul Had

Seniors F: Ombeline Blanc

Espoirs H: Jérémy Relique

Juniors F : Virginie Cherimont

Cadettes: Camille Hoareau

Cadets: Loris Ortain

Minimes F : Faratina Lebon

Minimes G : Yann Hamilcaro

Benjamines : Maelys Barencourt

Benjamins: Yanis Clerville



Moto: 6ème manche de supermotard

La finale de supermotard a eu lieu ce week end à la Jamaique. Pour l'occasion, cette ultime manche régionale était également la 6ème manche du championnat de France! De nombreux pilotes de métropole étaient au départ. Sans surprise, le sextuple champion du Monde Thomas Chareyre s'est imposé lors des deux manches devant l'incroyable Dylan Técher, son dauphin du jour.

Manche 1 : 1. Thomas Chareyre, 2. Dylan Técher, 3. Jean-Charles Decabooter, 4. Alexandre Fabre, 5. Alexandre Chan Man Han, 6. Laurent Hoarau, 7. Nicolas Cousin, 8. Pascal Dorseuil, 9. Alexandre Precopn 10. William Weigel.

Manche 2 : 1. Thomas Chareyre, 2. Dylan Técher, 3. Sylvain Dabert, 4. Pascal Dorseuil, 5. Laurent Hoarau, 6. Jean-Charles Decabooter, 7. Alexandre Fabre, 8. Alexandre Chan Man Han, 9. William Weigle, 10. Nicolas Cousin.

Tennis: Open de Petite Ile

Une semaine seulement après leur victoire au Tampon, Pauline Payet et Clément Maas ont remis ça hier à Petite Île.

Pauline Payet (TC Chatou, -15) bat Lola Klore (TCSP, 4/6) 6-1, 6-1

Clément Maas (TCMT, -2/6) bat Yohann Tobelem (TCSG, 4/6) 6-4, 6-2

Judo: 1er Tournoi par équipes de zone benjamins/benjamines

6 équipes masculines et 4 équipes féminines, avec 8 combattants par équipe, étaient présentes lors de ce 1er tournoi par équipes de zone benjamins et benjamines ce dimanche. Des combats très intéressants se sont déroulés tout au long de cette matinée au Dojo Régional de Champ-Fleuri.

Benjamins :

1er : Équipe Zone Sud 1 (LIEUTIER Elliot, VITRY-LEBON Maxime, BASQUE Alexy, PAYET Robin, VIENNE Baptiste, CHAUSI Stellio, GRONDIN Dylan et DIJOUX Nathan)

2ème : Équipe Zone Ouest 1 (MARIMOUTOU Quentin, GIOIA Ethan, METANIRE Ephram, PAULA Jules, CERVEAU Nolan, CADARSI Bastien, GRONDIN Alexandre, MARLIN Enzo, CAPRON Mattéo)

3ème : Équipe Zone Nord 1 (COUZIN Timéo, ESCAMEZ Robin, MAYER Antoine, SIDAT Mehdi, EMMA Aaron, MANOUDA Jean-Yves, VIDAL BENOKBA Ceylian, TRAVERS Mathieu)

Benjamines :

1ère : Équipe Zone Ouest 1 (JEAN-BAPTISTE Malia, FLORIAN Ève, HOARAU Alicia, BOYER Emma, CHASSAN Eunice, BELBLOND Kally)

2ème : Équipe Zone Sud 1 (FAURE-VINCENT Marie, SIERRA Énora, TONRU Camille, RODRIGUEZ Adélaïde, MUSSARD Léane)

3ème : Équipe Zone Ouest 2 (LAURET Alessia, CERVEAU Ylena, LIN Kensyl, GAMIN Elisa)

Escrime: 2ème coupe sabre

Le MDF St Leu organisait hier la 2ème coupe sabre de la saison au gymnase des Avirons. 55 tireurs des 5 clubs de l'île étaient présents.

Sabre Mixte M11: 18 participants, très beau plateau en quantité et en qualité. Jules THEODOLY confirme sa main mise sur cette catégorie. Mais derrière lui, les places bougent à chaque étape et ses dauphins changent : Sahel GOMERIEUX ZUINGHEDAU (ST PIERRE), absent en septembre est deuxième mais donne rendez vous pour la suite tout comme Tanis LEROUX et Elliot VOUTE du MDF.

Sabre Mixte M13: Louis RAMIN (MDF ST LEU) s'était imposé dans cette catégorie en septembre mais devant 3 tireurs seulement, il récidive hier et devant 10 participants. Loup CHABOUD (MDF ST LEU) est finaliste, Fahra MAHAMOUDOU de L'espadon De St Pierre, seule fille du plateau est 3 devant le M11 surclassé Jules THEODOLY.

Sabre Masculin M15: Jeremy CUSTINE (MDF ST LEU) qui s'impose et Mathis HAUTBOIS (BEC STE MARIE) sont intouchables dans cette catégorie et peuvent déjà réserver la date du 1er juin 2018 pour la fête des Jeunes à Paris. Deux autres places sont à affecter et Raphaël DAUBAIRE TEMMEN, absent en septembre car trop récemment arrivé au St Paul Escrime Club pourrait un candidat sérieux.

Sabre Masculin M17: Les mêmes 4 mais pas dans le même ordre car cette fois ci, le prometteur M15 surclassé, Jeremy CUSTINE (MDF ST LEU) s'impose à Thibault FONTAINE (ESPADON ST PIERRE) Maxime ARMOUGOM (BEC STE MARIE) et Mathis HAUTBOIS complètent le tableau.

Sabre Masculin M20: Les mêmes qu'en septembre et dans le même ordre. Erwann VABE, (ESPADON ST PIERRE), seul Junior (M20) confirme sa suprématie en gagnant devant son camarade de club Thibaut FONTAINE.

Sabre Mixte SENIOR: Erwann VABE, blessé en M20, laisse la victoire à Etienne THEVON dans une catégorie où seul Olivier VASSAS CEO Le PORT avait fait le déplacement. Bonne affluence en féminines avec le groupe mis en place et encadré par Pascale MAURY qui était presque au complet. Françoise DORIS s'impose devant Pascale et Carmen BOUTHEMY dans un tableau de 6 sabreuses.

Surf: Hawaiian Pro

Le premier QS 10000 hawaiien a débuté semaine dernière à Haleiwa sur l'île d'Oahu. Maxime Huscenot et Jorgann Couzinet, qui s'étaient qualifiés pour le 3ème tour, ont surfé ce dimanche...

Premier des deux à l'eau, Jorgann Couzinet est également le premier éliminé. Dans une série difficile remportée par Wiggoly Dantas, le Réunionnais qui possédait un 5,87 n'a pas réussi à trouver un back up de 5,21 points seulement pour se qualifier. Cette élimination prématurée complique un peu plus ses chances de qualification sur le Tour 2018... En revanche, cela s'est mieux passé pour Maxime Huscenot qui n'a surfé que deux vagues pour prendre la seconde place de sa série remportée par Italo Ferreira. Il file ainsi au 4ème tour où il retrouvera Moniz, Cardoso et Rodrigues pour une place en quarts.