Publié le Lundi 20 Novembre à 12H41 / Actualisé le Lundi 20 Novembre à 12H41

Ce lundi 20 novembre 2017, la présidente du Conseil Départemental Nassimah Dindar a demandé à être auditionnée par la Chambre régionale des comptes. Elle devrait s'exprimer au sujet du dossier du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours). Un certain nombre de remarques et d'interrogations a déjà été émis par la Chambre à ce sujet.

