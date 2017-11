Qu'est ce que l'égalité professionnelle homme-femme ? A quels métiers ne peut-on pas se former à La Réunion ? Telles ont été les questions auxquelles ont été confrontés les élèves d'une classe de 3ème en Préparation à l'enseignement professionnel ce matin du mardi 20 novembre. Ce quizz, concocté par le MEDEF ouvre la 13ème édition de la Semaine Ecole-Entreprise qui aura lieu du 20 au 24 novembre 2017 sur le thème "Economie, emploi, métiers : quels atouts pour libérer nos énergies ?".

Organisée par le MEDEF National et le Ministère de l’Education nationale, la Semaine Ecole-entreprise place les élèves de l’enseignement secondaire au coeur du monde de l’entreprise en les plaçant en interaction directe avec des chefs d’entreprise lors d’animations et de conférences dont voici le programme :

- Animation d’un Quizz sur l’entreprise et l’esprit d’entreprendre, réalisé en partenariat avec Simplon : 30 sessions seront organisées sur toute l’île dont 4 en anglais, à destination des collégiens et lycéens.

- Circuits découverte des entreprises.

- L’envie d’entreprendre : Sérious Game.

- "Vis mon métier" propose des rencontres entre chef d’établissements et d’entreprise.

- Conférence "osez pour réussir !", mercredi 22 novembre 2017 de 9H30 à 12H au Cinépalmes.

- Regards croisés "Entreprise et école complice : pour une jeunesse qui ose !", mercredi 22 novembre, de 14H à 16H à l’IAE.

Regarder le monde professionnel avec confiance

Ces actions entrent dans le cadre de la commission Ecole-entreprise, présidée par Virginie Boireau, et a pour vocation d’encourager les jeunes réunionnais à penser par eux mêmes leur orientation professionnelle et leur communiquer le goût du risque et de l’innovation.

Le président du MEDEF, Didier Fauchard, a d’ailleurs bon espoir concernant l’avenir des jeunes et leur volonté d’entreprendre, comme il l’exprime dans la video suivante :

Didier Fauchard, du MEDEF : " C'est une graine plantée chez le jeune" pic.twitter.com/Teo67HW9qx — Emma Cezerac (@emma_cezerac) 21 novembre 2017



Le recteur de l’Académie de la Réunion insiste sur la nécessité de telle initiative, arguant que le monde de l’entreprise est en constante évolution et qu’il faut informer les élèves sur les métiers de demain.

Le recteur V. Marimoutou : "Des métiers en évolution constante" pic.twitter.com/GXq1gh7N1M — Emma Cezerac (@emma_cezerac) 21 novembre 2017

ec/www.ipreunion.com