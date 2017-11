Publié le Mardi 21 Novembre à 00H32 / Actualisé il y a 19 heures

BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 21 novembre 2017



- Une affaire de harcèlement moral à la mairie de l'Étang-Salé relancée

- La vaccination obligatoire pose question

- Météo France - Observez le ciel et signalez - Mais au fait, comment on dit en créole : "présenter ses salutations" ?

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "présenter ses salutations" ?

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - La journée sera humide

