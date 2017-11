Comme chaque année, le CHU de La Réunion organise la Semaine Sécurité des Patients. Plusieurs opérations d'échange et de sensibilisation sont prévues ce mardi 21 et ce jeudi 23 novembre 2017. Nous publions le programme de la campagne ci-dessous.

Mardi 21 novembre 2017 de 9h à 16h - Atrium du CHU de Saint-Denis

Opération "MAINS PROPRES"

• Rencontre avec les représentants des usagers et le médecin conciliateur de la Commission des Usagers.

• "Communiquer auprès des usagers et des soignants pour prévenir et limiter les chutes

et accompagner les troubles du comportement"

• "Prévenir les risques médicamenteux par une gestion sécurisée des traitements personnels

des malades"

• Village des associations - Faire connaitre les associations partenaires du CHU de La Réunion

Jeudi 23 novembre 2017 de 9h à14h - Bâtiment central du CHU de Saint-Pierre

• Développer le partenariat Soignant/Soigné avec :



> Mieux connaitre les Représentants des Usagers, le fonctionnement de la CDU et de la MDU, les missions des médiateurs médicaux et non médicaux.

• Sensibiliser les usagers à l’importance de l’hygiène des mains chez les soignants

• Prévenir les risques médicamenteux notamment la gestion des traitements personnels

• Rappeler les bonnes pratiques de soins aux professionnels de santé par la Simulation en Santé

(Chambre des erreurs).