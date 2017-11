Observez le ciel et signalez ! Tel est l'objectif de Météo-France lors de la mise en place de son programme sur l'observation participative. Les météorologues souhaitent élargir leur réseau d'information en mettant à contribution le public. Après avoir téléchargé l'application de Météo France (disponible pour IOS et Anderoïd), les usagers pourront partager leurs observations météorologiques en temps réel. "Ludique et attrayant, ce nouveau module permettra d'affiner la prévision de phénomènes météorologiques à l'avenir et d'effectuer des comptes-rendus plus précis de la météo par régions grâce aux citoyens en temps réel" précisent les météorologues dont nous publions le communiqué ci-dessous.

Pour y participer, il vous faudra télécharger l'application Météo France sur Android ou IOS et cliquer sur le symbole de l'oeil sur l'écran d'accueil. Il vous suffira ensuite de sélectionner l'icône du phénomène météorologique observé pour contribuer à l'observation collective. Vous obtiendrez ensuite des points et un grade d'observateur !

Vous pourrez également profiter des informations collectées par l'application en visualisant votre région dans " Observation participative " et en bénéficiant des retours constants des usagers.

"Pour mieux confronter ses prévisions météorologiques au temps qu'il fait, et améliorer à terme ses performances, Météo-France compte sur les usagers de son application mobile qui pourront désormais, à tout moment, indiquer le temps qu'il fait là où ils se trouvent. Ces informations collectées en masse permettront de compléter la vision forcément moins dense de son réseau de mesures réparti sur le territoire, et ainsi, de se faire une vision plus juste de la qualité de ses prévisions... afin de les améliorer.

L'application est disponible pour ANDROID et pour IOS

Ainsi vous accéderez non seulement à toutes les fonctionnalités de votre application Météo-France (comme actuellement) mais aussi à de nouvelles fonctionnalités vous permettant de collecter et de nous transmettre VOS observations météorologiques, en sélectionnant un ou plusieurs phénomènes parmi la liste proposée.

Cette application vous permettra également de consulter les observations postées par les autres utilisateurs et d’avoir un aperçu immédiat du temps qu’il fait sur votre région et parfois même à l’étranger. Avoir une connaissance fine des phénomènes météorologiques est essentiel pour bien les prévoir à court terme.

Météo-France y travaille quotidiennement en exploitant et améliorant son réseau d’instruments d’observation, mais souhaite enrichir encore davantage cette connaissance en faisant appel aux citoyens. Météo-France vous propose ainsi de participer à son programme d'observation météorologique.

Passionné de météorologie ou utilisateur plus occasionnel, en ville, à la campagne, en bord de mer ou

à la montagne, vos observations nous intéressent ! Orage, grêle, pluie, brouillard… témoignez en temps réel des phénomènes que vous observez et devenez un acteur de la météorologie.





Astuces pour partager vos observations



• Téléchargez l’application Météo France mobile sur ANDROID ou IOS et installez-la.

• Vérifiez que vous avez bien activé la géolocalisation de votre appareil.

• Lancez l'application et cliquez sur le symbole de l’oeil, à gauche du pictogramme central,

depuis la page d'accueil .

• Soleil, Nuages, Éclaircies ... sélectionnez le symbole du phénomène météo que vous

observez.

• Vous pouvez sélectionner plusieurs phénomènes météorologiques : n’hésitez pas à combiner

les pictogrammes pour décrire les conditions météorologiques telles que vous les percevez,

avec par exemple " Éclaircies " et "Vent fort " pour décrire un ciel variable.

• Contribuez plusieurs fois dans une même journée : l’intervalle minimum entre deux saisies est

de 10 minutes, c’est la seule limitation.

• Gagnez ainsi des points et devenez un observateur averti.



Vous pouvez consulter les observations postées par les autres utilisateurs et zoomer sur votre région. Ce module évoluera au gré de vos retours. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques et suggestions via l'application et à parler de cette démarche autour de vous !

Les avis des mobinautes sont également satisfaisants, comme on le constate sur nos réseaux sociaux ou sur le Store où la rubrique est jugée intéressante. Les utilisateurs apprécient son côté interactif et le fait qu’elle soit évolutive. En effet, des modifications sont effectuées régulièrement afin de prendre en compte les retours.

Il est donc possible, aujourd’hui, de voir le temps qu’il fait en temps réel sur votre région mais aussi partout dans le monde, même si peu de saisies sont actuellement effectuées hors de la métropole.