Des nuages et des averses, c'est ce que prévoit Météo France pour la journée du mardi 21 novembre 2017. Nous publions ci-dessous le bulletin des météorologues

Flux modéré de Sud-Est et temps humide. Du Sud-Est de l'île jusque vers Sainte-Marie, les nuages circulant dans l'alizé sont nombreux ce matin. Le ciel est souvent gris sur les côtes et à l'intérieur, comme par exemple sur le Volcan et vers Takamaka, et des averses se déclenchent assez fréquemment. Côté Ouest les premières heures de la journée sont plus clémentes avec de belles éclaircies, mais les nuages se développent sur les pentes rapidement en matinée.

L'après-midi est plutôt chargé pour la majorité de l'île. Le relief est dans les nuages, ainsi que toute la côte nord-ouest. On attend des averses localement plus soutenues que ces derniers jours, plus particulièrement dans l'ouest et le nord-ouest, comme sur les hauteurs de Saint-Leu ou Saint-Paul. Le littoral Nord-Est et Sud restent un peu plus épargnés, et le vent permet sur ces régions d'avoir toujours des passages plus ensoleillés au milieu des nuages.

L'alizé de Sud-Est est modéré, et peut souffler en rafales jusqu'à 50 à 60 km/h sur les régions de Saint-Pierre et de Sainte-Marie. La mer est peu agitée à agitée. Houle de Sud-Ouest 1,5 à 2m présente sur nos côtes Ouest et Sud.