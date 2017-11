BONJOUR - Voici les titre développés ce mercredi 22 novembre 2017



- Santé - Levothyrox : l'ancienne formule quasiment introuvable à La Réunion

- Des ondes électromagnétiques pour repousser les requins

- Self-défense féminin à La Possession - Un système de défense étudié pour les femmes

- Hausse des tarifs de l'essence et de l'alimentation - Les prix ont augmenté en octobre

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "frapper à la porte" ?

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Encore un peu de pluie

Santé - Levothyrox : l'ancienne formule quasiment introuvable à La Réunion



L'ancien Levothyrox a fait son retour à La Réunion début novembre, contre début octobre en métropole, suite aux nombreuses plaintes provoquées par les effets secondaires de sa nouvelle formule. S'en procurer ressemble toutefois à un chemin de croix : avec des ruptures de stock à répétition et des conditions de délivrance complexes.

Des ondes électromagnétiques pour repousser les requins

À partir de ce mercredi 22 novembre 2017, plusieurs ateliers seront proposés par le centre de ressources et d'appui pour la gestion du risque requin (CRA). La thématique : les dispositifs individuels de répulsion électromagnétique des requins. Le centre évalue l'efficacité et la pertinence de cet outil servant à repousser les squales avec des ondes électromagnétiques. Des tests en situation réelle avec un requin bouledogue sont prévus en 2018.



Self-défense féminin à La Possession - Un système de défense étudié pour les femmes



L'association Selfway propose ce dimanche 26 novembre 2017 à 9 heures, une session de self défense féminin au gymnase Daniel Narcisse de La Possession. L'occasion pour les dames de tout âge de venir apprendre des techniques de Self Défense selon une méthode créée pour les femmes avec des coachs expérimentés.



Hausse des tarifs de l'essence et de l'alimentation - Les prix ont augmenté en octobre

En octobre 2017, les prix à la consommation augmentent légèrement de 0,1 % à La Réunion. La hausse des prix

de l'énergie, de l'alimentation et des services est en effet atténuée par la poursuite des baisses saisonnières

dans les produits manufacturés. Sur un an, les prix augmentent de 0,5 % à La Réunion et de 1,1 % en France. Nous publions le communiqué de l'Insee ci-dessous.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "frapper à la porte" ?

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "frapper à la porte" ?

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Encore un peu de pluie

Même si le ciel s'éclaircit un peu il y aura encore un peu de pluie ce mercredi 22 novembre 2017, prévient Météo France