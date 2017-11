Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 5 heures

En octobre 2017, les prix à la consommation augmentent légèrement de 0,1 % à La Réunion. La hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et des services est en effet atténuée par la poursuite des baisses saisonnières dans les produits manufacturés. Sur un an, les prix augmentent de 0,5 % à La Réunion et de 1,1 % en France. Nous publions le communiqué de l'Insee ci-dessous.

