Même si le ciel s'éclaircit un peu il y aura encore un peu de pluie ce mercredi 22 novembre 2017, prévient Météo France dont nous publions le bulletin ci-dessous

Les entrées maritimes sont bien marquées et arrosent les régions du Volcan, Takamaka et les Plaines de l'Est. De l'autre côté, le début de journée est beaucoup plus serein.

En journée, une évolution classique se dessine. Les averses sous le vent deviennent tout de même moins fréquentes et marquées. Les sommets échappent ce coup-ci aux nuages et bénéficient d'un ciel bien ensoleillé malgré la présence de nuages élevés.

L'alizé de Sud-Est se maintient. La mer est agitée au vent.