Mise en oeuvre dans les communes de Bras Panon, Sainte Suzanne, Saint André, Saint Denis et La Possession cette année, la fête des fruits et légumes frais a démarré le 17 Novembre 2017. En cinq jours, plus de 7 tonnes de produits ont été écoulées. Nous publions le communiqué de l'Institut régional d'éducation nutritionnelle, organiseur de l'événement, ci-dessous.

L’occasion de faire un bilan intermédiaire qui nous a amené à constater une affluence plus forte dans les bazars que les années précédentes. Pour ces 5 premiers jours, 11 bazars sur les 19 prévus ont été mis en place écoulant plus de 7 tonnes de fruits et légumes frais, locaux et de saison au prix unique de 1 euro le Kilo. Autre activité intéressant particulièrement le public : les démonstrations culinaires qui ont lieu dans les bazars au cours desquelles le public découvre les tours de main pour transformer les fruits et légumes frais, locaux et de saison de manière saine et moins coûteuse. Certaines crèches et écoles ont déjà bénéficiées des interventions des professionnels de la nutrition pour sensibiliser les parents à la place des légumes et fruits frais, locaux et de saison dans l’alimentation des enfants.

La fête des fruits et légumes frais se poursuivra jusqu’au 25 Novembre. Pour plus d’informations sur le programme des différentes communes, rendez-vous sur la page Facebook de l’IREN (IRENREUNION) ou au téléphone : 0262239473.

L’objectif de la fête des fruits et légumes frais est d’inciter la population à consommer les fruits et légumes car, à La Réunion, seulement 15% de la population déclare consommer 3.5 fruits et légumes par jour contre 68% en Métropole. Rappelons qu’une alimentation pauvre en fruits et légumes n’est pas favorable à la santé. Près de 10% des réunionnais souffre du diabète contre moins de 5% sur l’ensemble de la France.

La fête des fruits et légumes frais est organisée à la Réunion par l’Institut Régional d’Education Nutritionnelle avec ses partenaires : ARS -OI, DAAF, ARIFEL, INTERFEL, Réunion Première, Union Européenne et les communes participantes.