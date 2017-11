L'association Selfway propose ce dimanche 26 novembre 2017 à 9 heures, une session de self défense féminin au gymnase Daniel Narcisse de La Possession. L'occasion pour les dames de tout âge de venir apprendre des techniques de Self Défense selon une méthode créée pour les femmes avec des coachs expérimentés.

Depuis 2015, l’association Selfway lutte contre les violences faites aux femmes et place la reconstruction des liens entre hommes et femmes au coeur de ses préoccupations. Leurs actions empreintes de positivisme visent à agir par l’action et le sport.

Basé sur l’étude de la biomécanique du corps, le self-défense féminin mise sur les atouts des femmes que sont le sens de l’équilibre, la souplesse, l’adresse et la vitesse de déplacement afin d’éviter des rapports de forces pouvant vite entrainer dans une spirale de violence. Cela en fait donc une méthode de défense maîtrisable par "madame tout-le-monde" sans exiger une pratique sportive régulière au préalable.

L’un des coachs sportifs de l’association précise que ce sport fut créé à la suite d’une demande du Ministère de la Défense afin d’améliorer la parité hommes/ femmes au sein de services tels que la police ou les services pénitenciers.

Des séances tous les mois

Depuis janvier 2016, des sessions régulières de self-défense féminin sont organisées tous les mois au gymnase Daniel Narcisse. Ces séances accueillent des femmes de 17 ans à 60 ans et rassemblent le plus souvent de 20 à 40 personnes.

La présidente de l’association, Marie-Claire Fortunée, souligne que l’acquisition des techniques de self-défense nécessite du temps et de la pratique pour les intégrer et développer ses réflexes.

Afin de créer un climat de confiance, les participantes sont invitées à venir accompagnées pour pratiquer les techniques de prises au sol. Les coachs n’engagent d’ailleurs pas de contact sans l’autorisation des pratiquantes.

Tarifs : adhésion à l'année comprenant tous les stages de l'année sportive : 25 euros, participation à un stage uniquement 5 euros