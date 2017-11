Le collège des Tamarins à Saint-Pierre ouvre une nouvelle section "Classe défense et sécurité globales" en partenariat avec le deuxième régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMA). Nous publions ci-après et en intégralité le communiqué envoyé par le RPIMA de Pierrefonds.

C’est au 2 ème régiment parachutistes d’infanterie de marine de marine (RPIMa) à Pierrefonds que s’est déroulée le jeudi 16 novembre 2017 la cérémonie au cours de laquelle a été signée une convention créant au sein du collège des Tamarins, en partenariat avec ce régiment, une "classe défense et sécurité globales" (CDSG) dénommée BOURBON. Les signataires de cette convention sont les représentants des trois autorités composant le trinôme académique de La Réunion :

Le ministère de l’Éducation nationale, représenté par Vêlayoudom MARIMOUTOU, recteur de l’académie, chancelier des universités, et Patrick FORESTIER, principal du collège des Tamarins.

- Le ministère des armées, représenté par le lieutenant-colonel (TA) Fabrice MURAT, commandant le 2 ème RPIMa et représentant le général Eric VIDAUD, commandant supérieur des FAZSOI.

- l’Association régionale de l’Institut des hautes études de défense nationale de l’océan Indien (AR 27), représentée par son président, l’administrateur en chef de 1 ère classe des affaires maritimes Bernard SALVA.

Cette CDSG compte 21 élèves de 3 ème qui étaient présents, accompagnés des professeurs impliqués dans le projet. Après avoir assisté tôt le matin sur la zone de saut SAMWEST proche de la forêt de l’Etang Salé à une démonstration de largage de parachutistes, le groupe de collégiens s’est ensuite rendu sur le site du régiment où plusieurs visites avaient été organisées à leur intention : atelier de pliage et de réparation des parachutes, salle Tradition et cellule " CYCLONEX ".



Cette cérémonie de signature a été précédée sur la place d’armes du régiment par une levée des couleurs et une " Marseillaise " entonnée avec beaucoup de joie par nos collégiens. Stationné depuis 1973 à Pierrefonds, et ayant pour devise " Ne pas subir ", le 2 ème RPIMa regroupe actuellement 650 personnels, dont 17 5 réservistes principalement originaires de La Réunion.

Cette compagnie de réservistes opérationnels, dite " Bourbon ", et les 4 autres compagnies, dont 2 de combat, assurent des missions tant opérationnelles et de coopération dans leur zone d’action que de soutien au profit des forces interarmées des FAZSOI, mais aussi des missions de protection du territoire dans le cadre de l’action de l’Etat relative à la protection des personnes et des biens.

Depuis la suspension du service militaire en 1997, la loi confie à l’Ecole un enseignement de défense et de sécurité nationale. Le projet CDSG " Bourbon " s’inscrit dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Il permet de proposer aux élèves d’atteindre, voire de dépasser, les objectifs du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture au travers de différents parcours, que ce soit le parcours citoyen ou le parcours avenir.

Dans ce cadre, l’enseignement de défense, impulsé et favorisé par les Trinômes académiques qui célèbrent cette année leur 30 ème anniversaire, apparaît comme essentiel. L’ Académie et les établissements scolaires développent alors des actions et des dispositifs concrets (CDSG, rallyes citoyens, séminaires…), qui favorisent et alimentent ce lien Armées-Nation indispensables.

En cette période troublée que connaît notre pays suite aux attentats terroristes de 2015, l’ouverture de cette troisième CDSG en moins d’une année, après celles du collège de l’Oasis au Port en partenariat avec la marine nationale et du collège Henri -Matisse à Saint-Pierre en partenariat avec la gendarmerie nationale, permettra de sensibiliser les collégiens aux valeurs de la République et aux grandes questions de défense, tout en contribuant au renforcement du lien Armées-Nation.