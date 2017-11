BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 23 novembre 2017



- Pourquoi tant de mépris, chers M.Macron et membres du gouvernement

- Menace de grève à Albioma

- La Terre toujours plus polluée par la lumière artificielle

- La Rivière - Lancement de la vingt-cinquième commune - "Rien ne s'oppose à sa création en 2018"

- Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes - La préfecture veut sensibiliser et agir

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "une personne de grande taille" ?

Entre "le bordel", "les fainéants" ou "les illettrées", le président Emmanuel Macron est régulièrement accusé de mépris de classes. Car il devient toujours plus difficile de ranger l'ensemble de ces propos dans la simple catégorie des écarts de langage. Même chose pour les membres de son gouvernement, prompts à rappeler qu'ils ne sont pas là pour offrir des montures Chanel à tous les Français. Mais oui, il ne manquerait plus que ça !

Ils sont sous tension. Les employés des centrales thermiques Albioma au Gol et à Bois-Rouge sont prêts à entrer en grève à tout moment. Leur préavis, déposé le 2 novembre, a pris fin ce lundi. Déposé par la CGT et FO, il est motivé par plusieurs revendications : un manque d'effectifs et une absence de dialogue avec la direction. Le secrétaire CGT de section du Gol évoque également un climat délétère et des salariés épuisés. Pour rappel, les usines d'Albioma produisent l'énergie utilisée par EDF. Ce mouvement fait donc planer la menace des coupures d'électricité.

La Terre est de plus en plus inondée de lumière artificielle, un phénomène aggravé par la nouvelle technologie des lampes à diode électroluminescentes (LED), montre une analyse des observations d'un satellite, confirmant une pollution lumineuse grandissante qui affecte la santé humaine, les animaux et les plantes.

Le Collectif La Rivière 2018 tenait une conférence de presse ce mercredi après-midi 22 novembre 2017 dans le quartier saint-louisien. Pour Yvon Bello, membre du Parti communiste réunionnais (PCR) et ancien conseiller général de Saint-Louis : "Rien ne s'oppose à la création de la vingt-cinquième commune au 1er janvier 2018."

Ce samedi 25 novembre 2017 se tiendra la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Comme chaque année, plusieurs manifestations organisées dans l'île seront l'occasion de sensibiliser l'opinion publique et de réaffirmer notre volonté collective à agir pour faire reculer les violences faites aux femmes. Nous publions ci-après et en intégralité le communiqué de la préfecture :

Le ciel gris, les nuages et autres averses semblent s'éloigner de l'île, nous dit Météo France en nous promettant le retour du beau temps. Mêmeles plus hauts sommets de l'île bénéficient d'un temps ensoleillé et sec, affirment les météorologues

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "une personne de grande taille" ?