L'État, la Cinor et les partenaires locaux de la création d'entreprises, au côté de la Caisse des Dépôts (CDC), ont signé hier, pour les deux prochaines années, la convention de mise en place du dispositif "CitésLab". Porté par la Maison de l'Emploi du Nord de la Réunion et dédié au développement de la création d'entreprise dans les quartiers sensibles, le dispositif cible les quartiers sensibles de Saint-Denis.

Forte du soutien de la Cinor, de l'Etat et de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Maison de l'Emploi du Nord de la Réunion a mobilisé et fédéré les partenaires locaux de la création d’entreprises pour organiser la mise en place de ces dispositifs CitésLab sur les quartiers prioritaires "politique de la ville" de Saint-Denis. Des partenaires, à savoir, le BGE de La Réunion, l'ADIE Réunion, Initiative Réunion Entreprendre, Réunion Active, CMAR, CCIR et Reusit, qui étaient tous représentés à l'occasion de la signature de cette convention dite, "CitésLab, le réseau d’amorçage de projets".

Du bilan, parlons-en. "Sur la période 2014-2016, le dispositif CitésLab 1 porté par la MDEN avec l'accompagnement de la Cinor et le soutien financier de la CDC, a permis d’accompagner plus de 200 porteurs de projets dont 138 ont été orientés vers les partenaires de la création d’entreprises afin de poursuivre leur parcours de création", embraye Ravy Vellayoudom.

"CitésLab 1" ayant donné satisfaction, la MDEN, l'Etat, la Cinor et CDC concrétisent aujourd'hui un "CitésLab 2" dédié aux publics des quartiers Est du chef-leu.

Pour sa part, Gérald Maillot, Président de la Cinor, n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction. Il soutient que : "la création d’entreprises constitue un axe majeur du développement économique pérenne des quartiers et une solution d’insertion alternative à l’emploi salarié, inscrit dans notre Projet de Territoire".

"Aussi, il est de notre mission de renforcer l’intervention des collectivités locales dans ces territoires de proximité, nous prolongeons, avec la MDEN, la mise en place de ce dispositif de détection et d’émergence de projets avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de Consignation", argumente ce dernier.

- Sensibilisation, détection, suivi personnalisé -

Le dispositif CitésLab constitue un service de proximité permettant de favoriser le développement de la création d’entreprise dans les quartiers sensibles et prioritaires "Politique de la Ville". Il intervient en complémentarité avec les services d'accompagnement à la création d'entreprise existants en permettant la détection et l’amorçage des projets en amont du processus de création d'entreprise. Les chefs de projets du réseau CitésLab ont pour mission de favoriser la création d'entreprise par les habitants dans les quartiers en conduisant des actions de sensibilisation et en proposant un appui aux habitants désireux de créer leur entreprise.

Ce service de proximité offre un accueil gratuit des porteurs de projets en liaison permanente avec les opérateurs de la création d’entreprises. L’ensemble de la démarche s’articule autour de trois axes : la sensibilisation, la détection (repérage des publics et des porteurs de projets potentiels sur le terrain : enfin amorçage , avec encouragement de la recherche d’idées, suivi d'entretiens personnalisés participation à des ateliers et des formations spécifiques.

Les membres du service publique pour l’emploi de proximité (PLIE Nord, la Mission Locale Nord et Pôle emploi), partenaires prescripteurs de ce dispositif, approuvent pour leur part ce dispositif leur permettant d'orienter leur public porteur de projet et issu de ces quartiers vers le chef de projet CitésLab.

La Cinor et l’ensemble des partenaires signataires du dispositif CitésLab, porté par la Maison de l’Emploi du Nord avec le soutien de la Caisse des Dépôts, appuient cette démarche qui contribue au développement économique de ces quartiers sensibles en leur offrant des solutions d’insertion durable.

Les quartiers concernés par Citélabs :

CitésLab 1 : Les Camélias, Le Butor, Vauban, Le Bas Maréchal Leclerc, La Source – Bellepierre, Le Bas de la Rivière

CitésLab 2 : Sainte-Clotilde – Le Chaudron, Moufia les Hauts, Moufia les Bas,

Prima

CitésLab au niveau national : 79 chefs de projets CitésLab sur plus de 550 quartiers prioritaires politiques de la ville dans de très nombreuses régions. Plus de 43 000 projets émergés depuis 2005. Près de 6 600 projets de créations d'entreprises identifiés en 2016, sur l’ensemble des départements.



